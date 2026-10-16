세종시·대전세무사회, 고향사랑기부 참여 확대 협력

AI 핵심 요약beta
- 세종시와 대전지방세무사회가 16일 고향사랑기부제 협약을 체결했다
- 세무사 네트워크를 활용해 세액공제와 답례품 홍보를 강화한다
- 연말정산 시기 공동 캠페인으로 기부 참여와 지역경제 활성화를 추진한다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 대전지방세무사회와 협력해 고향사랑기부제 홍보를 강화하고 기부 참여 확대와 지역경제 활성화에 나선다.
세종시는 16일 시청 책문화센터에서 대전지방세무사회와 고향사랑기부제 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 세무사의 전문 네트워크를 활용해 고향사랑기부제의 세액공제 혜택과 답례품 등을 알리고 시민과 납세자의 기부 참여를 확대하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 시는 고향사랑기부제 안내와 답례품 홍보 자료를 대전지방세무사회에 제공하고 제도 홍보를 위한 행정적 지원에 나선다.
대전지방세무사회는 소속 회원과 거래처 등을 대상으로 세액공제 혜택을 비롯한 제도 내용을 안내하고 기부 참여를 독려할 계획이다.
양 기관은 연말정산과 결산 등 세무 상담이 집중되는 시기에 맞춰 제도 홍보를 강화하고 사회관계망서비스(SNS) 등 각 기관의 홍보 채널을 활용한 공동 캠페인도 추진한다.
조상호 시장은 "전문 세무사 네트워크와의 협력으로 고향사랑기부제가 더욱 활성화될 것으로 기대한다"며 "기부가 지역경제 발전과 공동체 활성화로 이어질 수 있도록 적극 협력하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com