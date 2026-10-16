완주 산단서 한마당 콘서트 '성황'…주민·근로자 1000여명 화합

AI 핵심 요약beta
- 완주군은 15일 둔산공원에서 산단 어울림 콘서트를 개최했다
- 기업인·근로자·주민 1000여 명이 공연을 즐기며 화합했다
- 빈예서와 지역 동호인들이 무대에 올라 호응을 이끌었다
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[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군은 산업단지 근로자와 지역 주민이 함께 즐기는 문화행사를 통해 소통과 화합을 다지고 지역사회에 활력을 불어넣었다고 16일 밝혔다.
완주군은 전날 봉동읍 둔산공원 야외무대에서 '행복완주산단 한마당 어울림 콘서트'를 개최했다. 행사에는 완주산업단지 입주 기업인과 근로자, 인근 주민 등 1000여 명이 참석해 공연을 즐겼다.
공연은 1부와 2부로 나눠 진행됐다. 1부에서는 현대자동차 동호회의 색소폰 연주를 비롯해 지역 문화예술 동호인들이 무대에 올라 다양한 공연을 선보였다.
2부 초청 가수 공연에서는 '미스트롯'과 '현역가왕'으로 알려진 가수 빈예서가 무대에 올라 관객들의 호응을 이끌었다.
유희태 완주군수는 "이번 콘서트가 주민과 기업인, 근로자가 함께 웃고 소통하는 뜻깊은 시간이 됐길 바란다"며 "주민이 살기 좋고 기업이 역동적으로 성장하는 전국 제일의 산업단지를 조성하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com