임실 박경수 고택, '성가리 근대한옥'국가등록문화유산 등재

AI 핵심 요약beta
- 임실군은 16일 박경수 고택이 국가등록문화유산에 등록됐다고 밝혔다.
- ‘임실 성가리 근대한옥’은 전통 한옥에 서양식 창호와 위생시설을 결합했다.
- 임실군은 관련 근대문화유산을 연계한 보존·활용 방안을 마련할 계획이다.
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7칸×4칸 안채와 근대식 정원…천도교 임실교당·임실성당 사제관 연계
[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 임실군은 근대 주거문화와 전통 한옥의 건축적 특징을 간직한 박경수 고택이 국가등록문화유산으로 등록됐다고 16일 밝혔다.
국가유산청은 전날 임실읍 성가리에 위치한 박경수 고택을 '임실 성가리 근대한옥'이라는 명칭으로 국가등록문화유산 등록 고시했다.
이 고택은 임실 지역의 대표적인 부농으로 알려진 박용만(1879~1941) 선생의 둘째 아들 박경수(1912~2008) 씨가 본가에서 분가하면서 직접 건립한 주택이다. 당시 지역 명망가의 생활상과 부농 계층의 주거 형태를 보여주는 역사적 자료로 평가된다.
건축물은 임실 지역의 전통 한옥 구조를 바탕으로 서양식 창호와 근대식 위생시설을 결합한 것이 특징이다. 7칸×4칸 규모의 안채와 근대식 정원이 조화를 이루며, 전통 건축에 근대적 생활환경이 접목되는 과정을 보여준다.
국가유산청 근현대유산분과 심의회는 건물에 남아 있는 상량 기록을 통해 정확한 건축 연대를 확인할 수 있고, 시대적 변화의 흔적이 원형 훼손 없이 양호하게 보존돼 있다는 점을 주요 등록 사유로 꼽았다.
건축물의 핵심 가치를 유지할 수 있도록 필수보존요소도 지정해 향후 인위적인 변형을 최소화하고 체계적으로 관리할 수 있는 기반을 마련했다.
임실군은 이번 등록을 계기로 기존 국가등록문화유산인 천도교 임실교당과 도지정 등록유산인 임실성당 사제관 등을 연계한 보존·활용 방안을 마련할 계획이다.
gojongwin@newspim.com