보성 제암산 가을 숲길서 '전국 산악자전거' 열전

AI 핵심 요약beta
- 보성군은 16일 제암산서 전국 산악자전거 대회를 연다고 밝혔다
- 대회는 31일부터 11월 1일까지 다운힐·크로스컨트리로 진행한다
- 군은 안전관리와 관광객 유치로 지역경제 활성화를 도모한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 보성군이 제암산의 산림자원을 활용한 전국 산악자전거 대회를 열어 레저스포츠 활성화와 지역 관광객 유치에 나선다.
군은 오는 31일부터 11월 1일까지 제암산자연휴양림 일원에서 '제3회 보성군수배 전국산악자전거 및 국민라이딩 대회'를 개최한다고 16일 밝혔다.
보성군이 후원하고 한국산악자전거연맹이 주관하는 이번 대회에는 전국 산악자전거 엘리트 선수와 동호인 등이 참가해 기량을 겨룬다.
첫날에는 내리막에서 속도와 주행 기술을 겨루는 다운힐 경기(1.4㎞)가 열리며 둘째 날에는 지구력과 주행 능력을 겨루는 크로스컨트리 경기(22㎞)와 비경쟁 국민라이딩(3㎞)이 진행된다.
경쟁 경기는 상급자·중급자·초급자 등 기량별로 운영하며 국민라이딩은 순위 경쟁 없이 숲길을 달리며 가을 정취를 즐기도록 구성했다.
군은 코스 곳곳에 안전요원을 배치하고 의료 지원 체계를 마련해 안전 관리를 강화하는 한편 참가자와 동반 가족의 방문이 지역 관광과 소비로 이어질 것으로 기대하고 있다.
군 관계자는 "안전하고 즐거운 대회가 되도록 준비에 만전을 기하고 있다"며 "이번 대회가 자전거 레저스포츠 활성화와 지역경제 활력 제고에 도움이 되길 바란다"고 말했다.
chadol999@newspim.com