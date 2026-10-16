강진군, 원도심 통째로 방탈출 무대로

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19일부터 11월 1일까지 운영…역사·관광자원 연계한 체험형 콘텐츠

[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 강진군 원도심이 역사와 관광지를 누비며 단서를 찾는 이색 야외 방탈출 게임장으로 탈바꿈한다.

강진군은 오는 19일부터 11월 1일까지 강진읍 원도심 일원에서 도시 탐험형 체험 콘텐츠 '더 스카우트 로컬 in 강진'을 운영한다고 16일 밝혔다.

이번 프로그램은 전남정보문화산업진흥원의 '2026 JCEP 체험형 콘텐츠 제작 지원사업'으로 마련됐으며 유니크굿컴퍼니와 로컬앤컴퍼니가 제작에 참여했다.

전남 강진군청 전경. [사진=조은정 기자]

참가자들은 'CELADON CRACK'이라는 작전명 아래 비밀 요원 '스카우트'가 돼 강진 곳곳에 남겨진 시간의 균열을 추적한다. 지도와 스마트폰을 활용해 단서를 찾고 미션을 해결하는 방식으로 강진 시간여행자의 집과 사의재 영랑생가 등 주요 관광지를 탐험한다.

지역 관광자원을 하나의 이야기로 엮어 방문객이 직접 걷고 추리하며 원도심의 역사와 공간을 경험하도록 설계했다. 모든 임무를 완수하면 소정의 보상도 받을 수 있다.

미션은 강진읍 동성로 70에 있는 강진 시간여행자의 집에서 시작한다. 현장 접수 후 자유롭게 참여할 수 있으며 참가비는 무료다. 사전예약도 필요 없다. 운영시간은 오전 10시부터 오후 5시까지로 스마트폰과 편한 신발을 준비하면 된다. 가족과 친구 연인 등 누구나 참여할 수 있다.

강진군은 이번 콘텐츠가 관광객의 원도심 방문과 체류 시간을 늘리고 주변 상권 이용으로 이어질 것으로 기대하고 있다.

강진원 강진군수는 "방문객들이 원도심과 주요 관광지를 함께 둘러보는 계기가 돼 체류형 관광 활성화와 지역경제 발전으로 이어지길 바란다"고 말했다.

ej7648@newspim.com