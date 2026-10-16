한동훈, 자녀 '2만 시간 봉사' 의혹 제기 조국에 "허위사실 유포...법적 대응"

AI 핵심 요약beta
- 한동훈 의원은 16일 조국 원장의 허위사실 유포에 법적 대응을 예고했다
- 조국 원장은 한 의원 딸의 봉사활동 의혹 수사와 특검 도입을 촉구했다
- 한 의원은 봉사시간이 소속 단체 활동을 뜻한다며 의혹을 반박했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 한동훈 무소속 의원은 16일 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 딸 '허위 스펙 의혹'과 관련해 특검 도입을 주장하자 "명백한 허위사실 유포"라며 법적 대응을 예고했다.
한 의원은 이날 의원실 공지를 통해 "조국 전 의원이 한동훈 의원 자녀가 현실적으로 불가능한 2만 시간 봉사를 했다고 말했다는 등 명백한 허위사실을 유포하고 있다"며 "악의적으로 허위사실을 유포한 조 전 의원에 대해 민형사상 엄중한 조치를 할 것"이라고 밝혔다.
그는 "조 전 의원 외에도 허위사실 유포에 대해서는 지위고하를 막론하고 엄중한 조치를 할 것"이라고 경고했다.
앞서 조 원장은 이날 페이스북에서 한 의원 딸을 "천재가 아닌 초능력자"라고 비꼬면서 '한동훈 특검법' 처리를 촉구했다.
조 원장은 "'한동훈 딸은 천재'라는 황당한 변명이나, 한동훈에 대한 '정치 보복'이라는 뻔뻔한 반론에 엄정한 수사로 답해줘야 한다. 제대로 된 수사가 하나도 이뤄지지 않았는데 '한동훈이 관여한 증거는 없다'고 강변하는 자들에게도 증거를 찾는 수사로 답해야 한다"고 주장했다.
조 원장은 "천재라는 한동훈 딸은 2만 시간 봉사활동으로 표창장을 받았다"며 "2만 시간은 하루 8시간 5일 내내(주 40시간) 10년 동안 해야 하는 시간이다. '천재' 아닌 '초능력자'라야 가능한 시간이었다"고 꼬집었다.
그는 "그러자 한동훈 측은 딸이 아니라 봉사단체가 한 시간이라고 변명했다. 그래도 문제다"라며 "실제 활동은 봉사단체가 하고, 혜택은 한동훈 딸이 받았기 때문"이라고 주장했다.
이어 "어떤 경우건 압수수색도, 봉사활동을 한 단체 출입 로그기록 분석도 없었다. 관계자 소환조사도 없었다. 일기장 분석도 없었음은 물론"이라고 덧붙였다.
이에 대해 한 의원은 "당시 온라인에 게재된 문구는 소속된 단체(her organization)가 봉사한 시간을 말하는 것이라는 점이 원문상으로도 분명하다"며 "이미 지난 법무부 장관 청문회에서 민주당 의원조차 잘못된 질의였음을 바로 수긍했다"고 반박했다.
jeongwon1026@newspim.com