케이티 자카리아 백악관 대변인, 변호사시험 불합격 인정…"재응시 안 해"

폭스뉴스 인터뷰서 밝혀…2011년 로스쿨 졸업 후 자격 논란

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 케이티 자카리아 미국 백악관 대변인이 변호사 시험에 합격하지 못했으며 재응시도 하지 않았다고 밝혔다. 변호사 자격을 둘러싼 논란이 이어지는 가운데 본인이 시험 불합격 사실을 직접 인정한 것이다.

자카리아 대변인은 15일(현지시간) 밤 폭스뉴스의 '해니티'에 출연해 변호사 시험에 합격하지 못한 것이 맞느냐는 진행자 숀 해니티의 질문에 "맞다"고 답했다. 시험에 두 번째로 응시한 적이 있느냐는 질문에도 "없다"고 말했다.

자카리아 대변인은 도널드 트럼프 미국 대통령의 새 백악관 대변인으로, 지난 13일 첫 브리핑을 진행했다. 그는 2011년 페퍼다인대 로스쿨을 졸업한 뒤 법률 업무를 하다 정계에 입문했다고 밝혀 왔으며, 트럼프 대통령도 그를 변호사(attorney)라고 지칭한 바 있다.

미국에서는 로스쿨을 졸업했더라도 주별 변호사 자격을 취득해야 통상적으로 변호사로서 법률 업무를 수행할 수 있다.

앞서 월스트리트저널(WSJ)은 15일 자카리아 대변인이 2011년 캘리포니아주 변호사 시험에 응시했으나 합격하지 못했다고 보도했다. 그의 이름이 캘리포니아와 텍사스, 워싱턴DC의 변호사 등록 검색에서 확인되지 않으면서 자격 논란이 불거졌다.

자카리아 대변인은 지난 13일 첫 브리핑에서 어느 주의 변호사 시험에 합격했느냐는 질문에 명확히 답하지 않았다. 이후 성명에서는 국제 거래법을 다룰 수 있는 적절한 자격을 갖췄다고 강조했다. 백악관 측은 그가 법률 업무를 위해 채용된 것이 아니라고 설명했다.

자카리아 대변인은 폭스뉴스 인터뷰에서 첫 브리핑에 대한 평가를 묻자 준비 시간이 거의 없는 상황에서도 기자회견에 나서 맡은 역할을 해냈다는 취지로 답했다.

그는 첫 브리핑에서는 기자 3명의 질문만 받은 뒤 15분이 채 되기 전에 행사를 마쳐 일부 언론 논평가와 정치 분석가들의 비판을 받았다. 반면 트럼프 대통령은 당시 기자들에게 자카리아 대변인의 브리핑이 "매우 좋았다"고 평가했다.

10월 13일(현지시각) 미국 워싱턴DC 백악관에서 케이티 자카리아 신임 백악관 대변인이 첫 기자 브리핑을 진행하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com