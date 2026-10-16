[2026 국감] 농협 개혁에 "정부 장악 우려"…강호동 리더십도 도마

AI 핵심 요약beta
- 이상휘 의원은 16일 농협법 개정이 정부 통제를 강화한다고 지적했다
- 외부 감사기구 설치가 농협 자율성과 조합원 권익을 훼손할 수 있다고 우려했다
- 강호동 회장은 잘못에 책임지고 농협을 하나로 이끌겠다고 밝혔다
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이상휘 "외부 감사기구, 협동조합 자율성 훼손 우려"
강호동 "잘못된 부분 있어…사법 책임 분명히 질 것"
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 농협법 개정을 통한 외부 감사기구 설치와 지배구조 개편이 협동조합의 자율성을 훼손하고 정부 통제를 강화할 수 있다는 지적이 나왔다. 개혁 논의에 대응하는 강호동 농협중앙회장의 리더십이 부족한 것 아니냐는 비판도 제기됐다.
강 회장은 농협의 역사에서 잘못된 부분과 성과를 함께 살펴야 한다며, 개혁 과정에서 조직을 하나로 모으기 위한 역할을 하고 있다고 답했다. 자신이 사법적으로 책임져야 할 부분에 대해서는 분명히 책임지겠다는 입장도 밝혔다.
국회 농림축산식품해양수산위원회는 16일 농협 등을 대상으로 국정감사를 진행했다. 이날 이상휘 국민의힘 의원은 농협법 개정 방향과 중앙회 대응에 관해 질의했다.
이 의원은 투명성 강화와 권한 분산이라는 개혁 취지와 달리, 제도 개편이 농협의 자본과 인사에 대한 정부 통제력을 높이는 방향으로 작동할 수 있다고 주장했다.
특히 감사기구를 외부에 설치하는 방안에 대해 내부 자율성을 약화시킬 우려가 있다며, 농협이 회원과 조합원의 의견을 바탕으로 개정안의 문제점을 적극적으로 설명해야 한다고 강조했다.
그는 일부 조합원들 사이에서 개정안을 '농협 장악법'이나 '농협 해체법'으로 부르는 목소리가 있다며 관련 우려를 듣고 있는지 물었다. 강 회장은 "여러 가지 이야기를 많이 듣고 있다"고 답했다.
이 의원은 농협법 개정 논의를 방송통신위원회를 둘러싼 과거 갈등에 비유하기도 했다. 개혁 명분 아래 외부 통제가 강화되고 조직 내 갈등이 커지면 본연의 기능이 위축될 수 있다는 주장이다.
그는 농협이 지배구조와 내부 통제권을 둘러싼 논쟁에 매몰되면 농민을 위한 정책 추진에 차질이 생길 수 있다며, 최종 피해가 조합원들에게 돌아가지 않도록 해야 한다고 주문했다.
강 회장의 대응과 리더십에 대해서도 문제를 제기했다. 이 의원은 개혁 논의의 중요한 시점에서 중앙회가 조직 차원의 입장과 대응 방향을 충분히 보여주지 못하고 있다며 회장의 책임 있는 역할을 요구했다.
이에 강 회장은 "농협이 65년의 역사와 전통을 이어오는 과정에서 잘못된 부분도 있다고 생각하지만, 잘된 부분도 있다"고 밝혔다.
이어 "사법적으로 책임져야 할 부분은 지난 국감에서도 이야기했듯 분명히 책임지겠다"고 말했다.
개혁 과정에서의 역할에 대해서는 "하나 되는 농협으로 만들어 가기 위해 확실하게 회장의 역할을 하고 있다"고 강조했다.
rang@newspim.com