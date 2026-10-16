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3년 앙금 푼 삼성·BOE, 1년 사이 세 번째 만나…OLED 협력은 아직

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AI 핵심 요약

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  • 삼성전자와 BOE가 12일 최고경영진 회동으로 협력을 논의했다
  • 양사는 OLED 분쟁을 끝냈지만 스마트폰용 패널 재공급은 불확실하다
  • 삼성전자는 올해 BOE의 TV용 LCD 구매량을 지난해보다 늘릴 전망이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

3년 기술분쟁 종결...노태문·천옌순 12일 회동
中 CSOT 갤럭시A57 패널 채택…원가 절감 움직임
삼성, BOE LCD 조달 2배 늘려…관계 회복 가능성

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자와 중국 디스플레이 업체 BOE가 앙금을 풀고 협력 확대 가능성에 관심이 쏠리고 있다. 양사는 지난해 유기발광다이오드(OLED) 기술 분쟁을 마무리한 데 이어 최근 최고경영진 간 회동을 가졌다. 갤럭시 스마트폰용 OLED 공급 재개 가능성도 거론되지만, 삼성 내부의 반발과 기술 분쟁 이력 탓에 당장은 TV용 액정표시장치(LCD) 거래 회복이 먼저라는 관측이 우세하다.

16일 업계에 따르면 천옌순 BOE 회장은 지난 12일 방한해 노태문 삼성전자 대표이사 사장과 만났다. 노 사장은 디바이스경험(DX)부문과 모바일경험(MX)사업부를 이끌고 있어 TV·스마트폰 패널 조달과 관련한 논의가 이뤄졌을 것으로 업계는 보고 있다. 

삼성전자 관계자는 이번 회동과 관련해 "공식적으로 논의된 내용이 없어 구체적인 사항을 확인해 줄 수 없다"고 말했다.

노태문 삼성전자 대표이사 겸 디바이스경험(DX)부문장(사장) [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 기술분쟁 끝났지만…OLED 공급 재개는 미지수

두 회사의 관계가 다시 주목받는 것은 3년 가까이 이어진 OLED 기술 분쟁이 지난해 마무리됐기 때문이다. 삼성디스플레이는 BOE가 자사 OLED 특허와 영업비밀을 침해했다며 미국 국제무역위원회(ITC) 등에 소송을 제기했다. ITC는 지난해 7월 예비판정에서 BOE의 영업비밀 침해를 인정했고, 양사는 최종판정을 앞둔 같은 해 11월 합의했다. BOE가 삼성디스플레이에 특허 사용료를 지급하는 조건인 것으로 알려졌다.

합의로 BOE 패널 채택의 법적 부담이 사라지면서 갤럭시 스마트폰에 BOE OLED가 다시 탑재될 수 있다는 전망이 나왔다. BOE는 과거 갤럭시 A·M 시리즈용 OLED를 공급했지만 분쟁을 거치며 거래가 끊겼다. 원가 절감을 위해 삼성전자가 중국산 패널 채택을 검토하고 있다는 점도 이런 관측에 힘을 싣는다.

실제로 삼성전자는 올해 갤럭시A57에 중국 CSOT의 OLED 패널을 채택했다. 삼성디스플레이가 주로 공급하던 갤럭시 A 시리즈에 중국 업체를 추가해 패널 구매 비용을 낮추려는 움직임이다. BOE 역시 갤럭시S27 일반형 모델에 OLED를 공급하기 위해 삼성디스플레이보다 패널당 약 5달러 저렴한 가격을 제시한 것으로 알려졌다. 메모리 등 스마트폰 부품 가격이 오르는 상황에서 중국산 OLED가 원가 절감 수단으로 떠오른 셈이다.

다만 업계에서는 이번 회동이 곧바로 BOE의 갤럭시용 OLED 공급 재개로 이어지기는 어려울 것으로 보고 있다. 스마트폰용 OLED는 화질과 전력효율, 수율 등에 대한 검증이 필요한 데다 삼성디스플레이가 이미 핵심 공급사로 자리 잡고 있기 때문이다.

한 업계 관계자는 "삼성전자와 삼성디스플레이 내부에서도 BOE의 OLED 패널 채택에 대한 반발이 있었던 것으로 알려졌다"라며 "삼성디스플레이가 갤럭시 주력 제품의 핵심 공급사인 데다 BOE와 오랜 기술 분쟁을 겪었던 만큼, 가격 경쟁력만으로 공급망 재진입을 결정하기는 쉽지 않을 것"이라고 말했다. 

[사진 = 바이두] 중국 디스플레이 공급업체 경동방(京東方∙BOE 000725.SZ) 기업명 조형물

◆ 경영진 접촉 확대…LCD 거래부터 관계 회복 움직임

반면 TV용 LCD에서는 삼성전자와 BOE의 거래가 회복되는 움직임이 나타나고 있다. BOE는 과거 삼성전자의 최대 TV용 LCD 공급사였지만 삼성디스플레이와의 기술 분쟁을 거치며 거래 규모가 크게 줄었다. 지난해 분쟁이 마무리된 이후에는 삼성전자가 BOE로부터 구매하는 물량을 다시 늘리는 추세다.

시장조사업체 옴디아에 따르면 삼성전자는 올해 TV용 LCD 패널 3580만장을 조달할 전망이다. 이 가운데 BOE 물량은 440만장으로 지난해(220만장)의 두 배에 이를 것으로 예상된다. 전체 조달량의 약 12%에 해당하는 규모다. 삼성전자가 BOE와의 거래를 확대하고 있지만, 여전히 여러 공급사로부터 패널을 확보해야 하는 상황이다.

이번 회동에서도 기존 LCD 거래와 관련한 현안이 논의됐을 가능성이 제기된다. 삼성전자는 삼성디스플레이가 2022년 LCD 생산을 중단한 이후 TV용 패널을 외부에서 구매하고 있다. 최근 BOE를 비롯한 중국 주요 업체들이 원가 상승을 이유로 LCD 가격 인상을 추진하면서 구매 부담도 커지고 있다. 이에 안정적인 공급 물량 확보와 가격 조정 등이 주요 논의 대상이었을 것으로 업계는 보고 있다.

양사 경영진의 잇따른 만남은 거래 확대를 넘어 관계 개선의 계기가 될 수 있다는 점에서도 주목된다. 지난해 12월 천 회장이 삼성전자 경영진을 만난 데 이어 올해 6월에는 노 사장이 중국 BOE 사업장을 방문했다. 약 4개월 만에 다시 이뤄진 이번 회동은 양사가 기술 분쟁 이후에도 경영진 차원의 접촉을 이어가고 있음을 보여준다.

다만 이러한 움직임이 OLED 협력의 전면 재개를 뜻하는지는 아직 불분명하다. 당장은 기존 LCD 거래를 중심으로 관계를 회복하되 장기적으로 스마트폰용 OLED까지 협력 범위를 넓힐 수 있을지가 관건이다. 3년간 이어진 법적 갈등을 끝낸 양사가 실제 사업에서도 관계를 정상화할 수 있을지 주목된다.

mkyo@newspim.com

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GPU 없는 내 PC서 초대형 AI 돌린다 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플과 메타플랫폼스가 인공지능(AI)에서 손을 잡았다. 보통 데이터센터 기반 클라우드에서 돌아가는 AI 모델을 개인 컴퓨터에서 직접 돌리는 방식이다. 애플과 메타는 15일(현지시간) 메타의 새 오픈웨이트 모델 '뮤즈 스파크 오픈'을 애플 고성능 데스크톱에서 구동하는 협업을 공개했다. 파라미터가 8160억 개에 이르는 대형 모델이다. 파라미터는 AI가 학습한 내용을 저장하는 단위로, 많을수록 모델이 크고 성능도 높은 편이다. 맥스튜디오 2~4대를 연결하면 코딩이나 영상 분석 같은 작업을 맡길 수 있다. 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 엑스(X)에 맥에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 올리고 "뮤즈 스파크 오픈이 존 터너스(애플 CEO)와 애플의 작업 덕분에 새 맥스튜디오에서 훌륭하게 돌아간다"고 적었다. 터너스 CEO는 "이 정도 수준과 규모의 모델을 책상에서 바로 이렇게 효율적으로 돌릴 수 있다니 놀랍다"고 답했다. 핵심은 모델이 클라우드가 아니라 내 컴퓨터 안에서 돌아간다는 점이다. 지금까지 AI를 쓰려면 대형 데이터센터에 깔린 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 빌려 써야 했다. 맥스튜디오에서 대형 모델을 돌릴 수 있다는 것은 애플 칩이 그 대안이 될 수 있다는 신호다. CNBC는 이번 협업이 "AI 칩 시장에서 애플의 힘이 커지고 있음을 시사할 수 있다"고 분석했다. 애플은 이번에 자사 칩의 성능 측정 결과를 새로 공개하고, 하나의 AI 모델을 여러 대의 컴퓨터에 나눠 돌리는 기술 문서도 내놨다. 자체 소프트웨어 도구인 MLX를 통해서다. 개발자는 허깅페이스 같은 사이트에서 복잡한 설정 없이 애플용 모델을 내려받을 수 있다. 뮤즈 스파크 오픈은 애플 기기에서 더 빠르게 작동하도록 조정됐다. 오픈웨이트 모델은 AI가 학습한 결과물이 공개돼 누구나 내려받아 자기 기기에서 돌릴 수 있는 모델이다. 메타는 뮤즈 스파크 오픈이 상업적 이용을 일부 허용하는 조건으로 공개된 모델 가운데 가장 뛰어나다고 강조했다. CNBC는 이번 조치가 "메타의 재편된 AI 노력에 대한 중요한 신뢰의 표시이며 오픈AI와 앤스로픽에 도전이 될 수 있다"고 평가했다. 마크 저커버그 메타플랫폼스 최고경영자(CEO)가 15일(현지시간) 애플 맥(Mac) 스튜디오에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 소셜미디어 X에 올렸다.[저커버그 CEO X 게시물 캡처] 2026.10.16 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-10-16 04:09

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