카카오, 이달 31일까지 소상공인 판로 확대 기획전 개최

AI 핵심 요약beta
- 카카오는 16일 지역 소상공인 20곳 기획전을 진행했다
- 강원·공주·목포 업체가 참여해 50여 종을 선보였다
- 카카오는 입점·마케팅 지원과 할인 쿠폰을 제공했다
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[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 카카오가 지역 상권 활성화와 소상공인 판로 확대를 위해 상생 사업 프로젝트 기획전을 진행한다.
카카오는 임팩트 커머스 카카오메이커스를 통해 이달 13일까지 '곳곳에서 온 단골가게 기획전'을 진행한다고 16일 밝혔다. 카카오의 대표 상생 사업 '프로젝트 단골'을 통해 발굴한 지역 소상공인의 온라인 판로를 확대하고 실질적인 매출 성장을 지원하기 위해 마련했다.
'단골가게' 공모를 통해 선발된 강원 지역 F&B(식음료) 가게 12곳과 '곳곳' 사업지인 충남 공주, 전남광주 목포 지역 가게 8곳 등 총 20개 업체가 참여해 50여 종의 상품을 선보인다.
단골가게 프로그램은 올해 강원 지역을 대상으로 첫 사업을 시작했으며, 지난 8월 26대 1의 경쟁률을 뚫고 강릉·고성·속초·영월·원주·정선·춘천 등 7개 도시에서 12곳을 선정했다. 강릉의 라이크바이네스트(감자카레), 속초의 러브마린(홍게라면·홍게떡볶이), 영월의 그래도팜(토마토잼·토마토매콤마요), 춘천의 마들(닭갈비) 등이 참여한다.
곳곳은 지역자치단체·로컬 크리에이터·소상공인과 협력해 지역 가게와 고객 접점을 넓히는 사업이다. 지난 7월 목포에서 시범 사업을 운영했으며, 이달 공주에서 본격 시작한다. 목포의 무가보(치즈케이크)·조아홍(홍어)·피시테리(훈제민어)와 공주의 곡물집(곡물커피·차)·마롱드공주(밤잼)·제일유통(밤티셔츠) 등이 상품을 선보인다.
카카오는 참여 소상공인의 입점부터 기획전 운영, 마케팅 비용까지 지원한다. 16일 오후 5시부터 선착순 쿠폰(1만원 이상 구매 시 10% 할인, 최대 2만원)을 제공한다. 연말까지 매장당 최대 1억 원 상당의 혜택을 제공할 계획이다.
16일부터는 공주에서 오프라인 프로그램 '곳곳산책'을 진행한다. 카카오맵에서 '곳곳산책길 공주'를 검색해 지역 가게를 중심으로 공주를 둘러볼 수 있으며, 전문 가이드와 함께하는 '로컬 도슨트 투어', 12개 장소 방문 시 톡디지털카드를 발급받는 '산책빙고', 지역 가게가 직접 참여하는 '아뜰리에 위크' 등 다양한 프로그램을 운영한다.
양현서 카카오 상생사업 성과리더는 "지역 곳곳의 가게들이 가진 이야기와 소상공인의 경쟁력 있는 상품이 카카오메이커스를 통해 전국 소비자와 만남으로써 브랜드 인지도 제고와 매출 창출에 실질적인 도움이 되길 기대한다"며 "앞으로도 지역 상권과 소상공인의 성장을 돕는 다각도의 지원 사업을 지속해 나갈 것"이라고 전했다.
raul1649@newspim.com