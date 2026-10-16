베리스모, 고형암 CAR-T 전임상 발표

AI 핵심 요약beta
- HLB이노베이션은 16일 베리스모의 KIR-CAR 연구 발표를 밝혔다
- 베리스모는 11월 6일 SITC 2026에서 전임상 결과를 공개한다
- KIR-CAR는 기존 CAR-T보다 T세포 탈진·사이토카인 방출을 줄였다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = HLB이노베이션의 미국 자회사 베리스모 테라퓨틱스(Verismo Therapeutics)가 독자 개발한 차세대 KIR-CAR 플랫폼을 고형암에 적용해 기존 키메라 항원 수용체 T세포(CAR-T) 치료제와 비교한 전임상 연구 결과를 국제학회에서 공개한다.
HLB이노베이션은 베리스모가 오는 11월 6일(현지시간) 미국 애리조나주 피닉스에서 열리는 미국면역항암학회(SITC 2026)에서 KIR-CAR 플랫폼을 활용한 전임상 연구 결과를 포스터로 발표한다고 16일 밝혔다.
이번 연구는 고형암 표적인 메소텔린(Mesothelin)을 공격하도록 설계한 CAR-T를 대상으로 진행됐다. 베리스모는 다중사슬(multi-chain) 구조의 KIR-CAR T세포와 기존 CAR-T에 주로 사용되는 CD28 또는 4-1BB 기반 단일사슬 CAR-T를 전임상 모델에서 생체 내(in vivo) 비교했다.
회사에 따르면 이번 연구에서 KIR-CAR는 기존 CAR-T 대비 T세포 탈진과 사이토카인 방출을 줄이는 특성을 보였다. 베리스모는 이를 통해 고형암 치료에서 KIR-CAR 플랫폼의 적용 가능성을 확인했다는 입장이다.
CAR-T 치료제는 혈액암에서 높은 치료 효과를 보이고 있지만 고형암에서는 면역억제적인 종양미세환경과 지속적인 항원 자극에 따른 T세포 탈진 등으로 치료 효과를 유지하는 데 어려움이 있다.
베리스모의 KIR-CAR는 이러한 한계를 극복하기 위해 면역세포의 자연적 수용체 구조를 모방한 다중사슬 구조를 적용했다. 기존 CAR-T가 항원 인식과 T세포 활성화에 필요한 신호전달 요소를 하나의 단일사슬에 결합하는 것과 달리 KIR-CAR는 자연살해세포(NK세포)의 KIR 구조를 접목해 항원 결합부와 신호전달부를 분리했다.
평소에는 두 구성 요소가 분리된 상태를 유지하다가 암세포의 표적 항원을 인식하면 서로 결합해 T세포 활성화 신호를 전달하도록 설계됐다.
이번 연구에 사용된 메소텔린 표적 KIR-CAR는 베리스모가 현재 미국에서 임상 1상을 진행 중인 'SynKIR-110'에 적용된 기술이다. SynKIR-110은 메소텔린을 발현하는 난소암, 담관암, 중피종 등 진행성 고형암 환자를 대상으로 개발되고 있다.
베리스모는 이번 전임상 연구 결과를 SynKIR-110의 임상 개발을 뒷받침하는 자료로 활용할 계획이다.
앞서 베리스모는 올해 미국암연구학회(AACR)에서 SynKIR-110의 초기 임상 결과를 발표했다. 당시 회사 측에 따르면 해당 임상연구는 국내 기업 최초로 AACR 플래너리 세션(Plenary Session)에 선정됐다. 베리스모는 이를 통해 고형암 CAR-T 치료제로서 SynKIR-110의 개발 가능성을 제시한 바 있다.
브라이언 김 베리스모 테라퓨틱스 대표이사 겸 공동창업자는 "고형암은 T세포 탈진과 지속성 등의 문제로 CAR-T 치료가 여전히 도전적인 영역"이라며 "이번 연구는 기존 CAR-T와의 직접 비교를 통해 다중사슬 구조의 KIR-CAR가 T세포 탈진과 사이토카인 방출을 줄이는 차별성을 생체 내에서 확인했다는 데 의미가 있다"고 말했다.
이어 "이러한 연구 결과를 바탕으로 현재 임상 1상을 진행 중인 SynKIR-110의 개발을 지속하며 고형암 CAR-T 치료의 새로운 가능성을 열어가겠다"고 덧붙였다.
dconnect@newspim.com