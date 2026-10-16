GS건설, 고령 입주민 대상 주거서비스 앱 교육 지원

AI 핵심 요약beta
- GS건설은 16일 고령 입주민 500명에게 자이홈 활용 교육을 했다
- 직원들은 앱 설치와 가입부터 주요 기능까지 1대1로 안내했다
- GS건설은 큰 글씨와 음성 안내 등 고령층 지원 기능을 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = GS건설은 고령 입주민 비중이 높은 3개 단지 주민 500명을 대상으로 아파트 브랜드 자이(Xi)의 통합 주거서비스 앱 '자이홈' 활용 교육을 진행했다고 16일 밝혔다.
자이홈은 외부에서 집안 전자제품을 제어하는 스마트홈 제어를 포함해 공동현관 출입, 방문차량 등록, 커뮤니티 시설 예약 등 서비스를 하나의 플랫폼에서 제공하는 애플리케이션(앱)이다.
현장 교육에는 직원들이 현장에서 앱 설치부터 회원가입부터 주요 기능 등을 입주민들에게 1:1로 밀착 설명했다.
GS건설은 디지털 주거서비스가 확대되는 흐름에서 새로운 기능을 제공하는 것 외에도 고객이 실제 서비스를 이해하고 편리하게 이용하도록 하기 위해 프로그램을 기획했다.
특히 실제 집에 머무는 시간이 길지만 디지털 활용 능력이 다른 세대에 비해 상대적으로 떨어지는 고령 입주민에게는 주거서비스 수요는 높으나 실제 활용도가 떨어진다는 점에 착안해 고령 입주민 대상 프로그램을 진행했다.
GS건설은 고령 입주민 대상 교육을 확대하고, 큰 글씨 모드, 쉬운 사용 모드, 음성 안내 등 사용환경을 만들어갈 예정이다.
GS건설 관계자는 "앞으로 시니어 컨시어지, 가족동행 서비스, 커뮤니티 소모임 등 디지털 사용 지원을 넘어 고령 고객들의 일상생활 전반으로 고객경험을 확대해갈 계획이다"고 말했다.
krawjp@newspim.com