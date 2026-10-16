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"13명 숨질 동안 뭐했나"…한화에어로 참사에 대전노동청 '부실 감독' 뭇매

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  • 윤재옥 의원이 16일 한화에어로 대전사업장 부실감독을 추궁했다
  • 8년간 세 차례 폭발사고로 13명이 숨졌지만 감독은 형식적이었다
  • 사고 후 특별감독에서 법 위반 473건과 과태료 5억여원이 적발됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

사고 직전 개선사항 1건→참사 직후 법 위반 473건 무더기 적발
2018년 개선명령 '이행 완료' 확인했지만 3개월 만에 또 3명 사망
한화에어로 공정안전관리(PSM) '양호'에도 미이행 102건 적발
윤재옥 "기업도, 노동청도 잘못" 질타…마성균 "충실히 못했다"

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 8년간 13명이 숨지는 참사가 반복된 한화에어로스페이스 대전사업장에서 대전지방고용노동청의 안전감독이 사실상 제 기능을 하지 못했다는 비판이 국정감사에서 쏟아졌다. 사고 전 점검에서는 개선사항이 단 1개 조항에 그쳤지만 5명이 숨진 참사 후엔 위반 사항이 473건이나 쏟아져 나오면서 노동청의 부실 감독과 책임론이 불거졌다.

특히 과거 폭발사고 이후 노동청이 안전개선 명령의 이행을 확인했는데도 불과 3개월 만에 또다시 사망사고가 발생한 사실이 드러나면서 반복된 감독과 점검이 형식적인 절차에 그쳤던 것 아니냐는 의혹도 제기됐다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 16일 국회 기후에너지환경노동위원회 국정감사에서 윤재옥 의원(국민의힘, 대구 달서을)이 마성균 대전지방고용노동청장에게 한화에어로스페이스 대전사업장에 대한 부실 감독 책임을 추궁하고 있다. [사진=국회방송 화면캡쳐] 2026.10.16 nn0416@newspim.com

16일 국회 기후에너지환경노동위원회 국정감사에서 국민의힘 윤재옥 의원(대구 달서을)은 마성균 대전지방고용노동청장을 상대로 한화에어로스페이스 대전사업장의 반복된 폭발사고와 관련한 감독 책임을 집중 추궁했다.

해당 사업장에서는 2018년 5월 폭발사고로 5명이 숨졌고 이듬해 2월에도 3명이 사망했다. 올해 6월 1일에는 또다시 폭발사고가 발생해 5명이 숨지고 2명이 다쳤다. 8년 사이 같은 사업장에서 발생한 세 차례의 사고로 13명이 목숨을 잃은 것이다.

그런데도 대전노동청이 해당 사업장에 안전보건개선계획 수립·시행을 명령한 것은 2018년 7월 27일과 올해 9월 9일 두 차례에 불과했다.

2018년 첫 사고 이후 노동청은 개선명령을 내리고 같은 해 10월 31일 이행을 확인했다. 그러나 불과 3개월 반 뒤인 2019년 2월 같은 사업장에서 또다시 폭발사고가 발생해 3명이 숨졌다. 더욱이 2019년 사고 이후에는 별도의 안전보건개선계획 명령조차 내려지지 않았다.

윤 의원은 "2018년 개선계획 이행을 확인했다고 했는데 석 달 반 만에 3명이 숨졌다"며 "도대체 무엇을 확인했다는 것이냐. 이건 기업도 잘못이지만 대전지방노동청도 잘못이 있는 것"이라고 강하게 질타했다.

2019년 사고 당시 한국산업안전보건공단의 재해조사 의견서에도 감독 실효성을 의심하게 하는 내용이 담겼다. 공단은 2018년 폭발사고 이후 위험성 평가를 통해 유해·위험요인을 발굴했지만 이에 대한 구체적인 개선조치가 실제 이행됐는지는 확인할 수 없었다고 지적했다.

윤 의원은 "특별감독을 하고 결과만 발표할 것이 아니라 실제 현장에서 개선됐는지를 확인해야 한다"며 사고가 반복되는 원인으로 감독기관의 사후관리 문제를 지목했다.

올해 사고 전후 점검 결과의 차이는 더욱 컸다. 윤 의원에 따르면 대전노동청이 올해 참사 사고 두 달 전인 4월 2일 관계기관과 실시한 합동점검에서는 개선사항이 1개 조항에 그쳤다. 그러나 6월 사고 이후 진행된 특별감독에서는 85개 조항에 걸쳐 법 위반 473건이 적발됐다.

이 가운데 189건은 사법처리 대상이 됐고, 284건에 대해서는 총 5억 510만원의 과태료가 부과됐다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 연도별 한화 에어로스페이스 대전사업장 공정안전관리(PSM) 평가 등급표. [사진=국회방송 화면캡쳐] 2026.10.16 nn0416@newspim.com

사고 전 점검과 사고 후 특별감독의 대상과 범위에 차이가 있었다는 점을 감안하더라도 대형 인명피해가 발생하기 전 안전관리의 문제점을 얼마나 충실히 파악했는지 의문이 제기되는 대목이다.

공정안전관리(PSM) 평가 역시 도마에 올랐다. 해당 사업장은 2018년과 2019년 불량에 해당하는 M-등급을 받았지만, 2021년 양호 등급인 S로 상향됐다. 2023년에도 S등급을 받아 현재까지 유지하고 있다.

그러나 사업장이 높은 등급을 받았음에도 올해 사고 이후 특별감독에서는 공정안전보고서 미이행 사항이 102건이나 적발됐다고 윤 의원은 지적했다.

안전관리 인력 부족 문제도 8년 전부터 지적됐지만 올해 특별감독에서 다시 확인됐다. 2018년 특별감독 보고서에는 사업장에 12명으로 구성된 환경안전팀이 있었지만 유해·위험물질 취급 근로자의 보건관리를 담당하는 인력은 단 1명뿐이라는 내용이 담겼다.

올해 10월 발표된 특별감독 결과에서도 생산량 증가와 신규 채용 확대에 비해 안전보건 관리인력이 충분히 충원되지 않은 사실이 확인됐다.

윤 의원은 "8년 동안 안전보건 인력이 늘었는지 한 번이라도 제대로 확인하고 조치했느냐"며 "힘없는 중소기업만 가서 난리 칠 게 아니라 대기업도 제대로 확인하고 개선하도록 조치하라"고 목소리를 높였다.

또 "큰 사고가 나면 현장에 나가는데 그다음 문제가 개선됐는지를 제대로 확인하지 않는게 문제 아니냐"며 재차 질타했다. 이에 마 청장이 "확인을 하고 있다"고 답하자 윤 의원은 "확인하고 있는데 왜 사고가 자꾸 나느냐"고 반문했다.

마성균 청장은 "충실하게 못하는 부분이 있긴 하지만…"이라고 답하며 감독 과정의 일부 미흡한 점을 인정했다.

끝으로 윤재옥 의원은 "이렇게 놔두면 또 사고가 난다"며 반복된 참사의 재발을 막기 위한 대전노동청 측의 철저한 감독과 실질적인 개선조치 이행 확인을 촉구했다.

한편 지난 6월 1일 한화에어로스페이스 대전사업장에서는 세척 과정 중 폭발 사고가 발생해 5명이 사망하고 2명이 부상을 입었다. 

nn0416@newspim.com

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GPU 없는 내 PC서 초대형 AI 돌린다 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플과 메타플랫폼스가 인공지능(AI)에서 손을 잡았다. 보통 데이터센터 기반 클라우드에서 돌아가는 AI 모델을 개인 컴퓨터에서 직접 돌리는 방식이다. 애플과 메타는 15일(현지시간) 메타의 새 오픈웨이트 모델 '뮤즈 스파크 오픈'을 애플 고성능 데스크톱에서 구동하는 협업을 공개했다. 파라미터가 8160억 개에 이르는 대형 모델이다. 파라미터는 AI가 학습한 내용을 저장하는 단위로, 많을수록 모델이 크고 성능도 높은 편이다. 맥스튜디오 2~4대를 연결하면 코딩이나 영상 분석 같은 작업을 맡길 수 있다. 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 엑스(X)에 맥에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 올리고 "뮤즈 스파크 오픈이 존 터너스(애플 CEO)와 애플의 작업 덕분에 새 맥스튜디오에서 훌륭하게 돌아간다"고 적었다. 터너스 CEO는 "이 정도 수준과 규모의 모델을 책상에서 바로 이렇게 효율적으로 돌릴 수 있다니 놀랍다"고 답했다. 핵심은 모델이 클라우드가 아니라 내 컴퓨터 안에서 돌아간다는 점이다. 지금까지 AI를 쓰려면 대형 데이터센터에 깔린 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 빌려 써야 했다. 맥스튜디오에서 대형 모델을 돌릴 수 있다는 것은 애플 칩이 그 대안이 될 수 있다는 신호다. CNBC는 이번 협업이 "AI 칩 시장에서 애플의 힘이 커지고 있음을 시사할 수 있다"고 분석했다. 애플은 이번에 자사 칩의 성능 측정 결과를 새로 공개하고, 하나의 AI 모델을 여러 대의 컴퓨터에 나눠 돌리는 기술 문서도 내놨다. 자체 소프트웨어 도구인 MLX를 통해서다. 개발자는 허깅페이스 같은 사이트에서 복잡한 설정 없이 애플용 모델을 내려받을 수 있다. 뮤즈 스파크 오픈은 애플 기기에서 더 빠르게 작동하도록 조정됐다. 오픈웨이트 모델은 AI가 학습한 결과물이 공개돼 누구나 내려받아 자기 기기에서 돌릴 수 있는 모델이다. 메타는 뮤즈 스파크 오픈이 상업적 이용을 일부 허용하는 조건으로 공개된 모델 가운데 가장 뛰어나다고 강조했다. CNBC는 이번 조치가 "메타의 재편된 AI 노력에 대한 중요한 신뢰의 표시이며 오픈AI와 앤스로픽에 도전이 될 수 있다"고 평가했다. 마크 저커버그 메타플랫폼스 최고경영자(CEO)가 15일(현지시간) 애플 맥(Mac) 스튜디오에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 소셜미디어 X에 올렸다.[저커버그 CEO X 게시물 캡처] 2026.10.16 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-10-16 04:09

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