미래에셋자산운용, 전주사무소 개소

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국민연금 기금운용본부와 상시 소통·정례 대면 협의체계 구축

충청·호남권 연기금·공공기관·법인 고객 지원 거점 활용

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋자산운용이 국민연금과의 현장 소통을 강화하기 위해 국민연금 기금운용본부가 위치한 전북 전주에 사무소를 개소했다. 전주사무소를 통해 국민연금과의 협력을 확대하고 충청·호남권 고객 지원을 위한 지역 거점도 구축한다.

미래에셋자산운용은 16일 전주사무소 개소식을 개최했다고 밝혔다. 행사에는 이준용·최창훈 미래에셋자산운용 대표이사와 구용덕 주식운용부문 대표, 권오성 투자솔루션부문 대표를 비롯해 김성주 국민연금공단 이사장, 고정삼 전북특별자치도 경제부지사, 김은주 전주시 경제산업국장 등이 참석했다.

전북 전주시 덕진구에 위치한 전주사무소는 지난 9월 28일부터 운영을 시작했다. 업무공간과 회의실을 갖추고 있으며 국민연금 기금운용본부와의 대면 협의 공간으로 활용된다.

[사진=미래에셋자산운용]

미래에셋자산운용은 전주사무소를 중심으로 국민연금과 상시 소통하고 정례적으로 대면 협의하는 체계를 갖출 계획이다. 자료 요청이나 시장 급변 등 현안이 발생하면 서울 본사의 자산군별 운용조직과 리스크관리 부서가 협력해 대응할 방침이다.

국내외 주식·채권·대체투자 운용역이 전주를 직접 방문해 운용전략과 시장 동향, 위험관리 이슈 등을 설명하는 대면 협의도 확대한다. 향후 현지 상주인력을 배치해 상시 연락체계를 강화하고 현장 대응 역량을 높일 계획이다.

전주사무소는 충청·호남권 고객을 지원하는 지역 거점 역할도 맡는다. 지역 연기금과 공공기관을 대상으로 연기금투자풀 업무협의와 고객관리를 지원하고 일반법인과 리테일·연금 고객을 대상으로 마케팅 및 고객관리 업무를 수행할 예정이다.

미래에셋자산운용은 지난 2001년부터 국민연금의 자금을 위탁받아 국내외 주식과 채권, 대체투자 등 다양한 자산군에서 운용해 왔다. 올해로 26년째 협력관계를 이어오고 있다.

미래에셋자산운용 관계자는 "전주사무소 개소로 26년째 이어온 국민연금과의 파트너십을 현장에서 더욱 가까이 이어갈 수 있는 기반을 마련했다"며 "자산군별 운용 역량을 바탕으로 국민연금의 운용 방향과 수요에 부합하는 투자솔루션을 적시에 제공하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com