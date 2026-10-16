미래에셋자산운용, 전북혁신도시에 전주사무소 개소

AI 핵심 요약beta
- 전북특별자치도는 16일 미래에셋자산운용 전주사무소 개소를 밝혔다
- 미래에셋자산운용은 전북혁신도시에서 지역 금융기관과 협력을 강화한다
- 전북도는 민간 금융기관 정착 지원으로 금융생태계 경쟁력을 높인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전북도, 민간 금융기관 정착 지원 확대…자산운용 중심 금융생태계 조성
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 미래에셋자산운용이 전북혁신도시에 전주사무소를 열고 지역 금융산업과의 협력 기반을 확대한다고 16일 밝혔다.
사무소 개소는 글로벌 운용 역량을 갖춘 자산운용사가 전북에 거점을 마련했다는 점에서 의미가 있다. 도는 이를 계기로 지역 금융기관 간 연계를 강화하고 자산운용 중심의 금융생태계 조성에도 힘이 실릴 것으로 기대하고 있다.
이날 개소식에는 고정삼 전북 경제부지사, 김성주 국민연금공단 이사장, 이준용·최창훈 미래에셋자산운용 대표이사 등 관계자들이 참석했다.
미래에셋자산운용은 국내외 주식과 채권, 대체투자 등 다양한 자산군을 운용하며 글로벌 네트워크를 구축한 자산운용사다. 국민연금공단과도 오랜 기간 협력 관계를 이어왔다.
전주사무소는 국민연금공단을 비롯한 관련 기관과의 소통을 강화하고 안정적인 사업 운영 기반을 구축하는 역할을 맡는다.
전북도는 앞으로도 지역에 진출한 민간 금융기관들이 안정적으로 정착하고 사업 역량을 발휘할 수 있도록 지원을 이어갈 계획이다.
고정삼 전북도 경제부지사는 "민간 금융기관들이 전북에서 안정적으로 사업을 운영하고 성장할 수 있도록 지원해 지역 금융생태계의 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com