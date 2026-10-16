한화솔루션, 500kV급 초고압 케이블 소재 기술검증...글로벌 공급 확대

AI 핵심 요약beta
- 한화솔루션은 16일 500kV급 HVAC 케이블 소재 검증을 완료했다
- 중국 한허·터비엔전공과 XLPE·반도전 소재 신뢰성을 확보했다
- 한화솔루션은 KEMA 인증을 추진하며 글로벌 시장 확대에 나선다
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한화솔루션이 500kV(킬로볼트)급 초고압 교류송전(HVAC) 케이블용 소재 기술 검증에 성공하며 글로벌 전력 인프라 시장 공략에 속도를 낸다.
한화솔루션은 중국 초고압 케이블 제조사인 칭다오 한허(Qingdao Hanhe), 터비엔전공(TBEA)과 각각 협력해 500kV급 HVAC 케이블용 가교폴리에틸렌(XLPE) 절연 및 반도전 소재 패키지의 기술 검증(Type Test)을 완료했다고 16일 밝혔다.
이번 시험은 중국 상하이전선케이블연구소(SECRI) 계열 인증기관인 TICW가 주관했다. 초고압 송전 환경에서 요구되는 절연 성능과 장기 신뢰성을 검증하는 데 중점을 뒀다.
XLPE는 전력 케이블 내부의 전류가 외부로 누출되지 않도록 차단하는 절연 소재다. 반도전 소재는 도체와 절연층 사이에서 전기장을 균일하게 분포시켜 절연 성능을 유지하는 역할을 한다.
한화솔루션은 이번 검증을 통해 기존 400kV급에 이어 500kV급까지 초고압 케이블용 절연 소재의 기술 신뢰성을 확보했다. 현재 국제 공인 인증기관인 KEMA의 인증도 추진 중이다. 이를 기반으로 아시아를 넘어 글로벌 초고압 케이블 시장에서 소재 공급을 확대할 계획이다.
한화솔루션은 올해 글로벌 초고압(SEHV) XLPE 판매량이 지난해의 약 2배 수준으로 증가할 것으로 전망했다. 특히 중국 시장에서는 325kV급 소재 등을 포함한 초고압 케이블용 소재 판매량이 전년 대비 약 3배 늘어날 것으로 회사 측은 예상하고 있다.
카를로 스칼라타 한화솔루션 와이어앤케이블(Wire & Cable) 부문 대표는 "이번 500kV급 HVAC 케이블 소재 기술 검증 성공은 초고압 송전용 케이블 소재 분야에서 글로벌 수준의 기술 신뢰성을 확보하고 있음을 보여주는 중요한 이정표"라며 "이를 기반으로 초고압 케이블 시장에서 사업 기회를 지속적으로 넓혀 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com