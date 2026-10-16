한국투자증권, 베슬AI와 맞손…GPU 인프라 자금조달 나선다

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권은 16일 베슬AI와 GPU 파이낸싱 업무협약을 체결했다.
- 양사는 GPU 인프라 구축과 확충 사업을 공동 추진하기로 했다.
- 한국투자증권은 구조화금융으로 자금조달과 금융 솔루션을 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국투자증권이 인공지능(AI) 클라우드 기업 베슬AI와 손잡고 그래픽처리장치(GPU) 인프라 구축을 위한 금융 지원에 나선다. 대규모 자금이 필요한 AI 인프라 사업에 구조화금융을 접목해 국내 AI 산업의 성장 기반을 확대한다는 구상이다.
한국투자증권은 네오클라우드 기업 베슬AI(VESSL AI)와 'GPU 파이낸싱(GPU Financing)' 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다.
이번 협약에 따라 양사는 GPU 인프라 구축과 확충 사업을 공동으로 추진한다. 한국투자증권은 구조화금융 역량을 활용해 자금조달을 담당하고 베슬AI는 GPU 클라우드 플랫폼 운영 경험을 바탕으로 사업 실행을 지원한다.
GPU는 AI 모델의 학습과 추론에 필요한 대규모 연산을 처리하는 핵심 장비다. 특히 생성형 AI 서비스가 확대되면서 GPU를 확보하고 운영하는 컴퓨팅 인프라의 중요성이 커지고 있다.
네오클라우드는 GPU 등 고성능 컴퓨팅 자원을 AI 개발기업과 연구기관 등에 제공하는 클라우드 사업 모델이다. GPU 인프라를 구축하려면 서버와 데이터센터 설비 등에 대규모 초기 자본이 필요해 안정적인 자금조달이 사업 추진의 주요 변수로 꼽힌다.
한국투자증권은 이번 협약에서 프로젝트 관련 법률·회계 검토와 사모펀드(PEF) 구조화, 자금조달 방안 설계 등 금융 솔루션을 제공할 계획이다.
한편 구조화금융은 사업에서 발생하는 현금흐름과 자산의 특성을 고려해 자금조달 구조를 설계하는 금융 방식이다. GPU 인프라처럼 초기 투자 규모가 큰 사업에서는 투자자의 위험 부담과 수익 구조를 조정하는 수단으로 활용할 수 있다.
한국투자증권은 그동안 축적한 구조화금융 경험과 기업·투자기관 네트워크를 활용해 AI 인프라 관련 금융사업을 확대한다는 방침이다.
방창진 한국투자증권 PF그룹장은 "GPU를 중심으로 한 AI 컴퓨팅 인프라는 글로벌 금융시장에서 새로운 핵심 투자 영역으로 부상하고 있다"며 "이번 협약을 계기로 다양한 협력 방안을 모색하며, 국내 AI 인프라 산업의 성장에도 적극적으로 기여하겠다"고 밝혔다.
plum@newspim.com