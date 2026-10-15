한국투자증권, 손익차등형 공모펀드 '한미어닝포커스' 1614억원 규모 설정

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권은 15일 손익차등형 공모펀드 1614억원을 설정했다
- 일반 고객 손실을 후순위 계열사가 기준 -15%까지 우선 흡수한다
- 한국과 미국 주도기업에 분산 투자하며 15% 수익 달성 시 조기 상환한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자증권은 15일 손익차등형 공모펀드 '한국투자 한미어닝포커스'를 약 1614억원 규모로 설정했다고 밝혔다.
한국투자증권에 따르면 한국투자 한미어닝포커스는 펀드 수익자를 선순위와 후순위로 구분해 손익을 배분하는 사모투자재간접형 공모펀드다.
일반 고객이 선순위 투자자로, 한국투자증권을 비롯한 그룹 계열사가 후순위 투자자로 참여한다. 펀드 운용 과정에서 손실이 발생하더라도 하위 펀드 기준 -15%까지는 후순위 투자자인 회사가 먼저 손실을 흡수하는 구조다. 이익이 발생하면 10% 수익률까지는 선순위 고객과 회사(후순위)가 85대 15의 비율로 수익을 배분하고, 10% 초과분은 55대 45 비율로 나누어 갖는다.
해당 상품은 한국투자신탁운용을 통해 운용되며 이익의 질이 우수한 한국과 미국의 주도기업 중 변동성 장세와 고금리 국면에 강한 업종들을 엄선해 분산 투자한다. 특정 섹터에 투자금이 편중되지 않도록 소프트웨어, 플랫폼, 반도체 소부장(소재·부품·장비), AI 반도체, 조선, 전력, 금융서비스 등 7개 하위 사모펀드에 약 14%씩 균등하게 자산을 배분한다.
만기는 최장 3년이며, 운용 기간 중 고객 수익률이 15%에 도달하면 조기 상환된다. 설정 후 1년 이내에 조기 상환 목표를 달성할 경우에는 투자자 보호 및 유동성 확보를 위해 1년 시점까지 MMF 등 유동성 자산으로 안전하게 운용하다가 상환 절차를 밟는다.
한국투자증권은 지난 2023년부터 그룹 계열사들과 협업해 국내 주식 주도 섹터, 미래 성장 산업, 글로벌 빅테크 및 AI 혁신 분야 등 다양한 기초자산의 손익차등형 공모펀드를 공급해 왔다.
운용 성과도 나타나고 있다. 이번 신규 설정 펀드를 포함해 총 19개의 손익차등형 공모펀드 중 16개 상품이 목표 수익률을 달성해 조기 상환을 완료했거나 목전에 두고 있다. 이 같은 상환 성과가 누적되며 지난해 하반기 이후 출시된 대다수 후속 시리즈가 단일 공모로 1000억원 이상의 대규모 투자 자금을 끌어모았다.
김성환 한국투자증권 사장은 "시장 변동성이 커질수록 고객의 투자 리스크를 선제적으로 줄이고, 안정적이면서도 합리적인 수익 기회를 창출하는 것이 금융회사의 핵심 가치"라며 "앞으로도 고도화된 리스크 관리 체계와 한국투자증권만의 글로벌 소싱 역량을 결합하여 고객 자산을 안전하게 보호하고, 동시에 시장 대비 우수한 수익을 올릴 수 있는 차별화된 소비자 보호형 금융 솔루션을 확대 제공하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com