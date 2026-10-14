한국투자증권, AI 음성 리서치 서비스 출시…피델리티·핌코 콘텐츠도 확대

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권은 14일 MTS에 AI 음성 리서치 서비스를 출시했다
- 음성 낭독 문장을 실시간 강조해 이동 중에도 투자정보를 확인하게 했다
- 피델리티와 핌코 리서치를 추가해 글로벌 투자정보 서비스를 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
글로벌 운용사 독점 리서치 제공 확대
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국투자증권이 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 리서치 콘텐츠를 AI 음성으로 들을 수 있는 서비스를 선보인다. 피델리티와 핌코의 글로벌 리서치 콘텐츠도 새롭게 추가하며 투자정보 서비스를 강화했다.
한국투자증권은 모바일 앱에서 리서치 콘텐츠를 AI 음성으로 제공하는 '들려주는 리서치' 서비스를 출시했다고 14일 밝혔다.
'들려주는 리서치'는 모바일 앱에서 제공되는 리서치 요약과 분석 내용을 AI 음성으로 읽어주는 서비스다. 음성으로 낭독하는 문장을 화면에 실시간으로 강조 표시해 이용자가 내용을 들으면서 해당 문장을 쉽게 확인할 수 있도록 했다.
이를 통해 이동 중이거나 화면을 보기 어려운 상황에서도 투자 정보를 편리하게 확인할 수 있다. 특히 출퇴근길 직장인과 작은 글씨를 읽기 어려운 고객들의 활용도가 높을 것으로 기대하고 있다.
한국투자증권은 글로벌 리서치 콘텐츠도 확대했다. 최근 세계적인 자산운용사인 피델리티와 핌코의 독점 리서치 콘텐츠를 MTS에 추가했다. 지난달 양사와 체결한 전략적 파트너십의 후속 조치다.
기존 골드만삭스와 JP모간에 이어 글로벌 금융회사의 리서치 콘텐츠를 확대하면서 국내 투자자들이 해외 시장 분석과 투자 정보를 더욱 폭넓게 활용할 수 있도록 했다.
최근 증권업계는 생성형 AI를 활용한 투자정보 서비스 경쟁을 강화하고 있다. 리포트 요약과 음성 서비스, AI 기반 투자정보 제공 등을 통해 투자자의 정보 접근성을 높이고 디지털 플랫폼 경쟁력을 강화하는 추세다.
한국투자증권 관계자는 "세계적인 금융회사의 차별화된 리서치 콘텐츠를 고객들이 더욱 쉽고 편리하게 활용할 수 있도록 이번 서비스를 마련했다"며 "앞으로도 AI 기술을 적극 활용해 고객의 투자 정보 접근성을 높이고 디지털 금융 서비스의 편의성을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
plum@newspim.com