한국투자증권, 카카오그룹과 '맞손'…디지털자산 발행·유통 사업 본격화

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 1일 카카오그룹과 디지털자산 협약을 맺었다.
- 양사는 발행·유통, 전자지갑, 투자·송금·정산을 함께 개발한다.
- 증권사 역량과 플랫폼 기반으로 생태계 확대에 나섰다.
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전자지갑부터 투자·송금·정산까지 서비스 협력 확대
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 디지털자산 제도화가 본격화하는 가운데 한국투자증권이 카카오그룹과 손잡고 디지털자산 발행과 유통, 전자지갑 구축 등 관련 사업 확대에 나선다.
증권사의 금융 역량과 플랫폼 기업의 이용자 기반을 결합해 디지털자산 생태계를 구축하겠다는 전략이다.
한국투자증권은 카카오그룹과 디지털자산 발행 및 유통 관련 서비스 공동 개발과 마케팅 추진을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 1일 밝혔다.
이번 협약에 따라 한국투자증권은 카카오와 카카오뱅크, 카카오페이 등 카카오그룹 계열사와 디지털자산 분야 전반에 걸친 협력 체계를 구축한다.
양사는 ▲디지털자산 활용 방안 구체화 ▲디지털자산 기반 투자·송금·정산 서비스 개발 ▲전자지갑(월렛) 등 핵심 인프라 구축 ▲디지털자산 보관과 대고객 서비스 연계 등 다양한 분야에서 협력할 계획이다.
이번 협력은 한국투자증권의 자산관리 역량과 카카오그룹의 플랫폼 경쟁력을 결합해 디지털 금융 시장 변화에 대응하기 위해 추진됐다.
한국투자증권은 그동안 카카오뱅크와 전자지갑 구축, 스테이블코인, 토큰증권(ST) 유통 등 다양한 협력 모델을 검토해 왔으며, 이번 협약을 계기로 협력 범위를 카카오그룹 전체로 확대해 사업을 본격화할 방침이다.
국내에서는 스테이블코인과 토큰증권 제도 마련이 속도를 내면서 금융회사와 빅테크 간 협력도 활발해지고 있다.
증권사는 투자상품과 자산관리 역량을, 플랫폼 기업은 대규모 이용자 기반과 디지털 서비스 경쟁력을 갖춘 만큼 양측의 협업이 디지털자산 생태계 확대의 중심으로 떠오르고 있다는 평가다.
김성환 한국투자증권 사장은 "이번 파트너십은 한국투자증권의 금융 전문성과 카카오그룹의 플랫폼 지배력을 결합해 디지털자산 기반 금융서비스의 새로운 가능성을 모색하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 긴밀한 협력을 통해 디지털자산 시장 변화를 주도하고, 고객에게 한층 차별화된 금융 서비스를 제공하도록 노력하겠다"고 말했다.
윤호영 카카오뱅크 대표이사 겸 카카오그룹 스테이블코인 공동 태스크포스(TF)장은 "한국투자증권과 디지털자산 발행·유통 관련 서비스 연계를 비롯해 디지털자산 인프라 전반으로 협력 범위를 확대해 나갈 것"이라며 "양사의 역량을 결합해 디지털자산의 다양한 활용 가능성을 모색하고, 고객에게 실질적인 가치를 제공할 수 있는 협력 모델을 만들어가겠다"고 말했다.
plum@newspim.com