다 볼빅, 19일 파크골프 왕중왕전 개최...남녀 혼성 대결, 통합 MVP 최대 3000만원

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=파크골프의 진정한 챔피언을 가린다. 전국 4개 권역 예선을 뚫고 올라온 파크골프 고수들이 최종 승부를 펼친다.

'2026 볼빅 전국 파크골프 챔피언십'이 19일 인천 아시아드파크골프장에서 결선을 치른다. 충남 청양, 경북 성주, 전남 화순, 경기 포천 등 전국 4개 지역 예선을 통과한 남녀 선수 300명이 출전한다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=인천 아시아드파크골프장에서 열리는 볼빅 전국 파크골프 챔피언십의 남녀 혼성 결선 장면을 표현한 AI 생성 이미지 [사진=볼빅] 2026.10.15 iaspire@newspim.com

이번 결선은 남녀 혼성 대결로 열린다. 남녀부 우승자를 따로 가리는 데 그치지 않고 성별 구분 없이 최고의 선수를 뽑는 왕중왕전이다.

오전에는 300명 가운데 남녀 상위 36명씩 모두 72명을 선발한다. 이들은 4명씩 18개 조로 나뉘어 혼성 경기를 치른다. 스트로크 플레이 성적으로 최종 순위를 정하며 남녀 통합 최우수선수(MVP) 1명과 남녀부 각 1~3위 등 7명이 시상대에 오른다.

통합 MVP는 남녀부 우승을 중복 수상하지 않는다. 전체 최고 성적 선수가 MVP에 오르면 해당 성별의 차순위 선수가 부문별 우승을 차지한다. 결선에 오른 72명 모두 상금을 지급받는다.

우승 상금은 최대 3000만 원이다. 기본 상금은 1500만 원이지만, 볼빅 클럽 사용자에게는 상금을 두 배로 늘려주는 '더블업(Double-Up)' 혜택을 적용한다. 남녀부 우승 상금도 기본 150만 원에서 더블업 적용 시 300만 원으로 늘어난다.

대회는 총상금 1억 원과 시상품 4억 원 등 총 5억 원 규모다. 후원사 협찬도 풍성하다. 렉스필은 1억 원 상당의 현물 시상품을 내놓고, 올바른서울병원은 MRI 검진권 10장을 제공한다. 대회 당일 응급의료진을 현장에 파견한다. 동원F&B는 생수 등 음료를 지원할 예정이다.

타이틀 스폰서 볼빅은 컬러 골프공의 대명사로 잘 알려진 국내 골프용품 브랜드다. 최근 파크골프 전용 볼과 클럽 시장에도 뛰어들어 좋은 반응을 얻고 있다.

볼빅 관계자는 "골프용품에서 쌓아온 기술력과 노하우로 파크골프 사업에 진출해 올해 처음 대회를 열게 됐다"며 "앞으로 최고 품질의 파크골프 용품을 선보여 더 많은 분들이 파크골프의 즐거움을 누릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.

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