전재수 부산시장 "일상변화 위해 주민 목소리 응답하는 행정 펼치겠다"

AI 핵심 요약beta
- 전재수 부산시장이 15일 해운대·기장 민원 현장 6곳을 방문했다
- 전 시장은 보행환경·시장 활성화·재해 예방 방안을 점검했다
- 부산시는 주민 의견을 반영해 관련 사업과 예산 지원을 추진한다
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주민 생활 개선을 위한 행정력을 집중
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 부산시장이 주민 불편 현장을 찾아 이를 해소하기 위해 행정력을 집중하고 있다.
부산시는 전 시장이 15일 오전 '민선 9기, 206개 읍·면·동 현장 소통 프로젝트'의 일환으로 김성수 해운대구청장, 우성빈 기장군수와 함께 해운대구와 기장군의 주요 민원 현장 6곳을 차례로 방문했다고 밝혔다.
해운대구에서는 중동역 시외버스정류소 예정지와 원동 나들목(IC) 사거리, 별바라기공원을 찾았다. 해운대 시외버스정류소 시설 조성, 현대그린아파트와 원동 나들목 사이 보행로 개설, 어린이 놀이공간 정비 방안 등을 살폈다.
기장군에서는 기장시장 버스정류장과 기장시장 북측 보도, 만화천을 방문해 전통시장 주변 환경 개선과 상권 활성화, 하천 재해 예방, 보행환경 개선 등 주민 생활과 직결된 현안을 점검했다.
전 시장은 각 현장에서 주민과 관계자들의 의견을 듣고 구청장·군수와 해결 방안을 논의했다. 부산시와 구·군은 현장에서 확인한 불편 사항을 바탕으로 필요한 사업을 추진하고 관련 예산 지원도 검토할 계획이다.
이어 기장시장 인근 착한가격업소인 가마솥생복집에서 주민과 소상공인들과 오찬을 함께했다. 32년째 운영 중인 이 식당은 2002년부터 기장노인복지관과 지역의 어려운 이웃에게 음식과 반찬을 전달해 왔다.
시는 이날 식당 대표 심미례 씨 부부에게 이웃돕기 실천에 대한 감사의 뜻을 담은 착한가격업소 응원 현판을 전달했다.
전재수 시장은 "현장에서 들은 주민 의견을 기반으로 실제 체감할 수 있는 일상의 변화를 만들어 내겠다"며 "임기 4년 동안 206개 읍·면·동 구석구석을 누비며 주민 목소리를 듣기 위해 더욱 열심히 뛰고, 반드시 응답하는 행정을 끝까지 지켜나가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com