LG전자, 세계 식량의 날 맞아 기아 해결 캠페인

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 15일 세계 식량의 날 맞아 기아 해결 캠페인을 펼쳤다
- 뉴욕·런던 전광판에 식량 문제 해결 캠페인 영상을 상영했다
- 인도·인도네시아 등 취약계층에 식사와 건강 지원을 진행했다
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국내외 취약계층 식사 지원 활동 진행
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG전자가 오는 10월 16일 '세계 식량의 날'을 맞아 글로벌 기아 해결 캠페인을 펼친다.
LG전자는 13일부터 23일까지 미국 뉴욕 타임스스퀘어와 영국 런던 피카딜리광장의 옥외전광판에서 국제연합식량농업기구(FAO)가 제작한 캠페인 영상을 상영한다고 15일 밝혔다. 영상은 식량 문제 해결을 위해 노력하는 세계 곳곳의 사람들의 모습을 담았으며 '오늘의 혁신, 내일의 영양'이라는 메시지를 전한다.
이번 활동은 LG전자가 2011년부터 진행해온 글로벌 사회공헌 프로그램 'LG 희망스크린'의 일환이다. 이 프로그램은 국제기구와 NGO의 공익 영상을 뉴욕과 런던의 전광판에서 상영해 글로벌 이슈에 대한 인식을 높이는 활동이다.
LG전자는 해외 사업장이 위치한 주요 국가에서 취약계층을 위한 식사 지원 활동도 진행 중이다. 인도네시아에서는 올해 초 산사태로 피해를 입은 서자바주 파시르랑구 마을 주민들에게 식사를 제공하고 지역 보건센터와 협력해 피해 아동을 대상으로 성장 모니터링과 건강검진을 지원했다.
인도에서는 16개 주 공립학교 학생 12만 명에게 아침과 점심을 제공하는 '라이프스굿 영양식단 캠페인'을 진행했다. 이라크와 싱가포르 등에서도 취약계층에 식료품을 기부하고 있다.
국내에서는 직원식당에서 반찬 수를 간소화한 기부메뉴를 운영한다. 임직원들이 이 메뉴를 선택할 때마다 후원금이 적립되며, 이는 취약계층을 위한 부식 지원 등 봉사활동에 활용된다.
윤대식 LG전자 대외협력담당 전무는 "공익 캠페인 확산, 취약계층 식사 지원 등 기아 해결을 위한 다양한 활동을 이어가며 글로벌 기업시민으로서 역할을 다할 것"이라고 말했다.