삼성전자, 베트남서 AI 가전·공조솔루션 공개

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하노이에서 현지 맞춤형 AI 가전·B2B 공조 솔루션 소개



[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자가 14일 베트남 하노이에서 동남아 가전 테크세미나 '더 브리프'를 열고 현지 사용자 맞춤형 AI 가전과 B2B 공조솔루션을 공개했다.

행사는 지난 8월 개관한 삼성 '비즈니스 익스피리언스 스튜디오(BES)'에서 진행됐다. 하노이 PVI 타워에 위치한 이 전시공간은 삼성전자의 제품과 솔루션을 상업시설 콘셉트로 구현했다. 태국, 베트남, 싱가포르 등 동남아 국가의 주요 미디어와 인플루언서들이 참석했다.

삼성전자는 가전이 사용자의 라이프스타일과 상황을 이해하고 이에 맞춰 기기를 제어하거나 솔루션을 제안하는 다양한 AI 홈 경험을 소개했다.

삼성전자가 14일 베트남 하노이에서 열린 삼성 동남아 가전 테크세미나 '더 브리프'에서 냉장고에 탑재된 'AI 비전' 기능을 시연했다. [사진=삼성전자]

냉장고 카메라로 식재료를 관리하는 'AI 비전' 기능을 시연했다. AI 비전 기능을 활용하면 사용자는 식재료의 입출고 현황을 실시간 확인할 수 있고, 자주 사용하는 식재료는 자동으로 저장돼 냉장고가 구매 필요 식재료를 알려준다. 한 주간의 식재료 사용 분석 리포트와 냉장고 속 식재료 기반의 맞춤 레시피도 제공한다.

그외에는 전문 상담사가 원격으로 기기 상태를 분석하고 조치 방법을 안내하는 '가전제품 원격지원' 서비스와 와이파이 탑재 제품 대상 최대 7년간 무상 소프트웨어 업그레이드도 소개했다.

삼성전자는 현지 기후롸 사용 환경을 반영해 주거공간과 상업시설까지 다양한 공간에 최적화된 냉방 경험을 제공하는 공조 솔루션도 선보였다.

주거용 에어컨으로는 사용자의 생활 패턴과 공간 환경에 맞춰 냉기 흐름을 제어하는 '비스포크 AI 무풍콤보 프로 벽걸이'를 소개했다. 공간을 구분해 냉기 방향을 조절하는 '모션 블레이드'와 사용자의 위치·활동량·부재를 감지하는 '모션 레이더 센서'를 갖춰 최적화된 냉방을 제공한다.

B2B 제품으로는 호텔, 사무실 등 대형 건물에 적용할 수 있는 시스템에어컨 실외기 'DVM S2'와 실내기 '무풍 1WAY·4WAY 천장형 카세트'를 전시했다. 에어컨과 다양한 IoT 기기를 하나의 플랫폼에 연결하고 다수 사업장의 기기 상태와 에너지 사용량을 통합 관리할 수 있는 'B2B 연결·통합 제어 플랫폼 스마트싱스 프로'도 시연했다.

이상직 삼성전자 DA사업부 부사장은 "삼성전자의 차별화된 AI 기술과 연결성을 기반으로 동남아 고객과 B2B 파트너 모두에게 실질적인 가치와 편의를 제공할 것"이라고 말했다.

raul1649@newspim.com