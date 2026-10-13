삼성전자, '라 리스트 2027'서 AI 주방 가전 공개

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 12일 라 리스트 시상식에서 AI 주방 경험을 소개했다.
- 타미 리 셰프가 AI 냉장고와 인덕션의 주요 기능을 시연했다.
- 삼성전자는 우정욱 셰프에게 게임 체인저상을 수여했다.
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[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전가가 글로벌 미식 평가 시상식에 파트너사로 참가해 인공지능(AI) 기술을 접목한 혁신적인 주방 경험을 소개했다.
삼성전자가 지난 12일 인천 파라다이스시티에서 열린 글로벌 미식 평가 가이드 '라 리스트 2027 코리아 어워즈' 시상식에 공식 파트너사로 참가했다고 13일 밝혔다.
라 리스트는 전 세계 ▲레스토랑 ▲호텔 ▲페이스트리를 소개하는 글로벌 미식 평가 가이드다. 매년 각국의 ▲언론 보도 ▲전문가 평론 ▲고객 리뷰 데이터를 종합 분석해 글로벌 톱 1000 셀렉션으로 선정된 음식점을 발표한다.
행사장에 마련된 제품 체험 공간에는 비스포크 AI 냉장고와 인피니트 라인 후드일체형 인덕션이 전시됐다. 9형 터치스크린이 탑재된 '비스포크 AI 패밀리허브 키친핏 맥스' 냉장고와 '비스포크 AI 김치플러스 키친핏 맥스' 김치냉장고는 좌우 4mm 간격만 있으면 빌트인 가전처럼 설치할 수 있다.
인피니트 라인 후드일체형 인덕션은 인덕션 중앙에 후드가 내장돼 조리 중 발생하는 연기와 냄새를 제거한다. 별도 천장형 후드 설치가 필요 없어 상부 공간을 자유롭게 활용할 수 있다.
정통 프렌치 요리 전문가 타미 리 셰프가 주방 가전의 기능을 시연했다. 음성 명령으로 냉장고 문을 여는 '오토 오픈도어' 기능, 내부 카메라로 식재료를 인식하는 'AI 비전', 보관 중인 식재료와 보관기한을 실시간으로 관리하는 'AI 푸드매니저' 등을 선보였다.
삼성전자는 라 리스트와 함께 특별상인 '게임 체인저상'을 시상했으며, 올해는 한식 전문가 우정욱 셰프가 수상했다.
이상직 삼성전자 DA사업부 부사장은 "세계적인 미식 관계자들이 모인 라 리스트에서 비스포크 AI 가전의 주방 경험을 소개하게 됐다"며 "요리 경험과 주방 편의성을 높이는 AI 가전을 글로벌 시장으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
raul1649@newspim.com