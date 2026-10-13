삼성전자, KES 2026서 AI 가전·모바일 최신 제품 공개

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갤럭시 Z 폴드8 울트라 등 최신 제품 대거 전시

9월 리브랜딩 '삼성 AI 구독' 서비스도 소개

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자가 '한국전자전(KES) 2026'에서 가전, 모바일 등 인공지능(AI) 기술을 탑재한 최신 제품과 최근 리브랜딩한 AI 구독 서비스를 소개한다.

삼성전자가 13일부터 16일까지 서울 코엑스에서 열리는 한국전자전 2026에 참가해 AI 기술을 탑재한 최신 제품들을 선보인다. 약 869㎡ 규모의 전시 공간에 디스플레이, 가전, 모바일 등 AI 제품을 배치했다.

전시장 입구에는 28대의 갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8과 삼성 AI 생태계를 상징하는 조명 조형물 '프로젝트 루나'를 연동한 미디어 아트를 설치했다. 마이크로 RGB 디스플레이를 통해 초고화질과 색 재현력을 보여주며, 삼성 제품에서 영감을 얻은 아티스트 작품 14점을 OLED TV로 상영한다.

13일 서울 코엑스에서 개막한 'KES 2026(한국전자전)' 삼성전자관 전경. 삼성전자는 이번 전시에서 일상의 동반자가 되는 최신 AI 기술과 혁신 제품을 선보였다. [사진=삼성전자]

가전 제품으로는 비스포크 AI 콤보, 비스포크 AI 패밀리허브, 마이크로 RGB 등을 전시한다. 비스포크 AI 패밀리허브 냉장고는 내부 카메라로 식재료를 인식하고 관리하는 'AI 푸드매니저' 기능을 제공한다.

비스포크 AI 콤보 세탁건조기는 세탁물 상태를 자동 감지해 최적의 세탁 강도와 건조 온도를 설정하는 'AI 맞춤+' 기능을 갖췄다. 비전 AI 컴패니언은 사용자와의 대화를 바탕으로 TV 콘텐츠 정보를 안내하고 맞춤형 답변을 제공한다.

모바일 제품 체험존에서는 갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8, 갤럭시 워치 울트라2·워치9, 갤럭시 탭S 12, 갤럭시 버즈 온, 갤럭시 스마트태그3 등을 선보인다. 갤럭시 Z 폴드8 울트라는 역대 갤럭시 Z 폴드 시리즈 중 가장 얇은 디자인을 구현했으며, 갤럭시 Z 폴드8은 201g으로 가장 가볍다. 갤럭시 버즈 온은 귀를 막지 않는 클립형 무선 이어폰으로 장시간 착용해도 부담이 적다. 헤리티지존에서는 2019년 최초의 갤럭시 폴드 이후 폴더블 시리즈의 진화 과정을 전시한다.

삼성전자는 배송, 설치, 케어 서비스를 강화한 '삼성 AI 구독'을 소개한다. 지난 9월 기존 'AI 구독클럽'에서 브랜드명을 변경하고 고객 맞춤형 사후 관리와 케어 서비스를 강화했다. 모바일 제품용 'New 갤럭시 AI 구독클럽'은 파손·분실·침수 보장과 잔존가 보장을 제공한다. 현장에서 맞춤형 상담도 가능하다.

임석택 삼성전자 한국총괄 부사장은 "AI 기술이 일상 속에서 사람들의 삶을 더 편리하게 만드는지 체감할 수 있도록 전시를 구성했다"며 "또 모바일부터 가전까지 다양한 제품의 구독 서비스를 통해 더욱 편리한 AI 라이프를 경험할 수 있다"고 말했다.

raul1649@newspim.com