삼성重, 배터리 하이브리드 시스템 기본 인증 획득...연료비·탄소배출 절감

AI 핵심 요약beta
- 삼성중공업은 14일 셔틀탱커 배터리 하이브리드 시스템 기본 인증을 획득했다
- 배터리와 엔진 병행 운용으로 연료 소비와 탄소배출을 줄이도록 설계했다
- 삼성중공업은 인증을 계기로 친환경 선박 솔루션 개발을 확대할 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 삼성중공업이 셔틀탱커의 연료 소비와 탄소배출을 줄일 수 있는 배터리 하이브리드 시스템의 기본 인증을 획득하며 친환경 선박 기술 경쟁력 강화에 나섰다.
삼성중공업은 14일 부산 벡스코에서 열린 '2026 국제해양에너지플랜트 산업 전시회(오프쇼어 코리아 2026)'에서 노르웨이 선급협회(DNV)로부터 '셔틀탱커 배터리 하이브리드 시스템'에 대한 기본 인증(AiP)을 획득했다고 밝혔다.
셔틀탱커는 해상 유전에서 생산한 원유를 운송하는 선박이다. 해상에서 원유를 공급받는 동안 소형 추진기인 스러스터를 이용해 선박의 위치를 일정하게 유지해야 한다. 위치 제어에는 통상 2~3일이 소요되며, 이 과정에서 추진기 가동을 위한 연료가 지속적으로 소비된다.
삼성중공업이 개발한 시스템은 선박에 배터리를 추가로 탑재해 위치 제어에 필요한 보조 동력원을 확보한 것이 특징이다. 엔진과 배터리를 병행 운용해 엔진 부하를 줄이고 안정적으로 전력을 공급할 수 있도록 설계했다.
이를 통해 연료비와 탄소배출에 따른 비용을 절감할 수 있을 것으로 기대된다. 기존 추진기에 문제가 발생하더라도 배터리를 통해 동력을 공급할 수 있어 원유 선적 작업의 지연을 줄이는 데도 도움이 된다.
삼성중공업은 이번 인증을 계기로 친환경 선박 솔루션 개발을 확대할 방침이다.
김승혁 삼성중공업 기장설계팀장(상무)은 "배터리와 엔진의 하이브리드 운용으로 안정적 전력 공급이 가능하다"며 "탄소배출을 최소화하는 등 친환경 솔루션 개발을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
한편 삼성중공업은 오는 16일까지 열리는 오프쇼어 코리아 2026에 참가해 디지털 전환(DX), 인공지능 전환(AX), 로보틱스 전환(RX) 등 3대 분야의 기술력을 선보인다.
전시 부스에서는 자체 구축한 설계 자동화 플랫폼 'S-EDH'와 배관 용접 자동화 기술 등을 소개한다. 아울러 거제조선소에서 건조 중인 델핀 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG)와 해상 부유식 데이터센터(FDC) 모형을 전시해 해양플랜트 사업 역량을 알릴 계획이다.
heoneykim@newspim.com