영국 박물관 명작 30점, 삼성 아트 스토어 입점

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 7일 영국 박물관 대표 소장품 30점을 아트 스토어에 선보였다.
- 19세기 영국 풍경화 중심으로 컨스터블과 터너 작품이 포함됐다.
- 삼성 아트 TV 전 라인업서 감상 가능하며 협업을 확대했다.
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글로벌 미술관 협업 확대…80여개 파트너·5000여점 콘텐츠 확보
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 영국 국립박물관인 영국 박물관(British Museum)의 대표 소장품 30점을 삼성 TV 전용 예술 작품 구독 서비스 '삼성 아트 스토어'에 선보인다. 세계 주요 미술관과의 협업을 확대해 TV를 통한 예술 콘텐츠 경험을 강화한다.
7일 삼성전자에 따르면 이번 '영국 박물관 컬렉션'은 19세기 영국 풍경화를 중심으로 구성됐다. 영국 풍경화의 거장 존 컨스터블의 '윌리 로트의 오두막', '피셔튼의 방앗간'과 조지프 말로드 윌리엄 터너의 '폭풍(난파선)', '콜로세움, 로마' 등이 포함됐다.
작품은 올해 출시된 OLED(SH95)를 비롯해 더 프레임, 더 프레임 프로, 마이크로 RGB, 네오 QLED 등 삼성 아트 TV 전 라인업에서 감상할 수 있다. 삼성전자는 화면 반사를 줄이는 무반사 기술 등을 통해 밝은 환경에서도 작품을 선명하게 표현한다고 설명했다.
이번 협업은 삼성전자와 영국 박물관의 파트너십을 기반으로 이뤄졌다. 삼성전자는 지난 1일 영국 박물관에서 개막한 특별전 '한국: 2000년 창의의 여정'에도 공식 기업 파트너로 참여하고 있다.
삼성 아트 스토어는 현재 루브르, 오르세, 메트로폴리탄, 테이트 등 80여개 파트너의 작품 5000여점을 4K 화질로 제공한다. 지난해 12월에는 국립중앙박물관과 협력해 '이건희 컬렉션' 20점도 무료로 공개했다.
mkyo@newspim.com