한국거래소, 글로벌 평가사 BeZero와 맞손…탄소크레딧 시장 신뢰도 높인다

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 14일 BeZero와 고품질 탄소크레딧 시장 조성 협약을 체결했다
- 거래소는 BeZero 평가등급과 보고서를 탄소크레딧 상장심사에 활용하기로 했다
- 양측은 국내 우량 크레딧 발굴과 상장기준 마련 등 협력을 확대하기로 했다
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"고품질 자발적 탄소시장 구축 기반 마련"
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국거래소가 글로벌 탄소크레딧 평가기관인 BeZero와 손잡고 고품질 탄소크레딧 시장 조성에 나선다. 탄소크레딧 상장심사에 글로벌 평가등급을 활용해 시장 신뢰도를 높이고 아시아를 대표하는 자발적 탄소시장 구축 기반을 마련한다는 계획이다.
한국거래소는 글로벌 탄소크레딧 평가기관인 BeZero와 고품질 탄소크레딧 시장 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다. 협약은 지난 13일 영국 런던에서 진행됐다.
이번 협약은 한국거래소가 추진 중인 KRX 탄소크레딧 시장의 상장심사 역량을 강화하기 위해 마련됐다. 양측은 탄소감축 사업에 대한 기술 전문성을 바탕으로 고품질 탄소크레딧 발굴과 평가 체계를 구축하고 시장의 신뢰도를 높이기로 했다.
한국거래소는 탄소크레딧 시장이 개설되면 상장심사 과정에서 BeZero의 평가등급과 평가보고서를 주요 심사 자료로 활용할 계획이다. 상장 이후에도 투자자들이 고품질 탄소크레딧을 선별하는 핵심 기준으로 활용될 예정이다.
양측은 ▲국내 고품질 탄소크레딧 발굴 ▲탄소크레딧 상장기준 마련과 상장 대상 평가 ▲탄소시장 교육과 시장 개발 등 다양한 분야에서 협력을 확대하기로 했다.
탄소크레딧은 기업의 자발적 탄소감축 목표 달성뿐 아니라 국제항공탄소상쇄감축제도(CORSIA), 파리협정 제6조, 배출권거래제 상쇄수단 등으로 활용 범위가 확대되면서 글로벌 시장의 성장세가 이어지고 있다. 이에 따라 탄소감축 실적의 신뢰성을 검증하는 평가기관의 역할도 중요성이 커지고 있다.
정은보 한국거래소 이사장은 "한국거래소는 정부와 함께 국제적으로 신뢰받는 자발적 탄소시장을 구축하고 있으며 이를 위해 BeZero와 협약을 체결한다"며 "무결성이 높은 탄소감축 사업을 지원하는 시장으로서 KRX 탄소크레딧 시장이 아시아를 선도할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.
Tommy Ricketts BeZero 최고경영자(CEO)는 "한국이 신뢰할 수 있는 자발적 탄소시장 구축을 위해 빠르게 움직이고 있다"며 "한국거래소가 시장 설계에 품질을 중심에 두는 것이 타당하며 아시아에서 가장 중요한 탄소시장 중 하나를 지원하게 돼 자랑스럽다"고 전했다.
plum@newspim.com