한국거래소, 부산 연제구 '통통꿈놀이터' 완공

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 1일 부산 연제구에 통통꿈 놀이터를 완공했다
- 부산에서 20번째, 연제구 첫 통통꿈 놀이터다
- 거래소는 아동친화도시 조성에 19억원을 후원했다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소는 1일 부산광역시 연제구 거제동에서 'KRX 통통꿈 놀이터' 완공식을 개최했다. 이번 놀이터는 부산에서 조성한 20번째 통통꿈 놀이터이자 연제구에서는 첫 번째다.
완공식에는 정상호 KRX국민행복재단 사무국장을 비롯해 여승수 어린이재단 사무총장, 부산시청·연제구청 관계자와 인근 어린이집 아동 등이 참석했다.
한국거래소는 공사를 통해 노후 바닥을 전면 교체하고 복합놀이대와 흔들놀이기구, 원통미끄럼틀 등 놀이시설을 새로 설치했다. 어린이들이 보다 안전하게 이용할 수 있도록 놀이공간을 정비했다.
통통꿈 놀이터 개보수는 한국거래소가 부산시와 함께 추진하는 '부산 아동친화도시 조성 사업'의 하나다. 한국거래소는 2024년부터 부산 아동친화도시 조성을 위해 아동시설 개보수와 희귀질환 아동 치료비, 문화예술 지원 등에 총 19억원을 후원했다.
정은보 한국거래소 이사장은 "새롭게 단장한 놀이터에서 아이들이 다양한 놀이를 경험하며 몸과 마음이 건강하게 자라나길 바란다"며 "앞으로도 아이들의 행복한 성장을 위해 아동친화도시 조성을 위한 노력을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com