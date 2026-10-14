토스증권, AI 시장 요약·이슈 분석 강화…투자정보 서비스 개편

AI 핵심 요약beta
- 토스증권은 14일 AI 기반 투자정보 서비스를 고도화했다.
- 신규 시장 탭에서 국내외 지수와 수급·증시 동향을 제공한다.
- 실시간 이슈에 AI 위키·타임라인·채팅 기능도 강화했다.
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AI 위키·이슈 타임라인으로 투자정보 고도화
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 토스증권이 AI 기반 투자정보 서비스를 강화했다. 주요 시장 정보를 한 화면에 보여주는 '시장' 탭을 새롭게 선보이고, AI를 활용한 실시간 이슈 분석 기능도 확대해 투자자의 정보 접근성을 높인다는 계획이다.
토스증권은 AI 기반 투자정보 서비스를 고도화했다고 14일 밝혔다. 이번 개편에서는 신규 '시장' 탭을 추가하고 기존 '실시간 이슈' 서비스의 AI 기능을 강화했다.
새롭게 선보인 '시장' 탭은 국내외 주요 지수와 투자자별 수급, 증시 동향, 실시간 시장 차트 등을 한 화면에서 제공하는 것이 특징이다. 국내와 미국 증시 거래 시간에 맞춰 주요 지수를 자동으로 전환해 보여준다.
'AI 시장 요약' 기능은 시장의 핵심 이슈를 요약해 제공하며 매시간 업데이트된다. 상세 리포트를 통해 시장 움직임의 배경도 함께 확인할 수 있다.
증시 동향에서는 업종별 등락과 종목 흐름을 시각적으로 제공하며, 실시간 시장 차트에서는 거래량과 급등·급락 종목 순위를 확인할 수 있다. 외국인과 기관의 매매 동향도 함께 제공해 시장 자금 흐름을 파악할 수 있도록 했다.
토스증권은 지난 3월 선보인 AI 기반 '실시간 이슈' 서비스도 개선했다. AI 위키를 통해 경제·금융 용어를 쉽게 설명하고, 이슈 타임라인으로 주요 사건의 전개 과정을 시간순으로 제공한다. AI 채팅에서는 관심 이슈를 질문하면 관련 기사를 바탕으로 답변을 받을 수 있다.
최근 증권업계는 생성형 AI를 활용한 투자정보 서비스 경쟁을 확대하고 있다. 리포트 요약과 시장 분석, AI 챗봇 등을 통해 투자자의 정보 접근성을 높이고 디지털 플랫폼 경쟁력을 강화하는 추세다.
토스증권 관계자는 "투자자가 시장의 흐름을 읽고 스스로 판단 기준을 세울 수 있도록 돕는 것이 토스증권이 지향하는 방향"이라며 "앞으로도 AI 기술을 활용해 시장 전체의 움직임부터 핵심 이슈의 맥락까지 폭넓고 깊이 있게 이해할 수 있는 투자정보 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.
plum@newspim.com