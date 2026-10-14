씨피시스템, 'G-클린체인' 전 제품 ISO Class 1 클린룸 적합성 검증

AI 핵심 요약beta
- 씨피시스템은 14일 G-클린체인 전 제품의 ISO Class 1 적합성을 검증받았다
- 프라운호퍼 IPA는 케이블 입선 상태에서 공기 중 파티클 방출을 시험했다
- 씨피시스템은 부산 제2공장을 증설해 반도체·이차전지 공급을 확대한다
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반도체·이차전지 생산설비 공급 확대 추진
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 첨단산업용 케이블 보호 솔루션 기업 씨피시스템이 고청정·저분진 케이블 보호 솔루션 'G-클린체인(G-Clean Chain)' 전 제품군에 대해 ISO Class 1 수준의 클린룸 적합성을 검증받았다.
14일 씨피시스템에 따르면 G-클린체인은 독일 프라운호퍼 IPA(Fraunhofer IPA)의 평가를 거쳐 ISO Class 1 수준의 클린룸 적합성 인증서를 획득했다. 회사는 지난 2021년 일부 입선 모델에 대한 인증을 받은 데 이어 이번에는 G-클린체인 전 제품으로 검증 범위를 확대했다.
프라운호퍼 IPA는 실제 사용환경을 고려해 케이블이 입선된 상태에서 국제표준 ISO 14644-14에 따른 공기 중 파티클 방출 시험을 진행했다. 그 결과 G-클린체인은 ISO 14644-1 기준 'Air Cleanliness Class 1' 수준의 성능과 클린룸 적용 적합성을 검증받았다는 게 회사 측 설명이다.
G-클린체인은 반도체와 이차전지 등 고청정 제조환경에서 사용하는 케이블 보호 솔루션이다. 장비 반복 구동 과정에서 전원·신호 케이블을 보호하면서 이동시키고 마찰과 마모에 따른 미세 파티클 발생을 줄이도록 설계됐다.
씨피시스템은 G-클린체인을 국내를 비롯해 중국·대만 메모리 반도체 제조사에 공급되는 전공정 장비와 이차전지 생산설비에 적용하고 있다.
회사는 관련 수요에 대응하기 위해 부산 기장군 제2공장 증설도 진행하고 있다. 신공장을 중심으로 고청정 케이블체인 생산능력을 확대하고 반도체·이차전지 고객사 대상 공급을 늘릴 계획이다.
씨피시스템 관계자는 "G-클린체인은 케이블 입선 상태에서 세계 최초로 ISO Class 1 수준의 고청정 성능을 검증 받은 제품으로, 이번 인증을 통해 전 제품의 클린룸 고청정 성능과 적용 적합성을 다시 한번 확인했다"며 "클린룸 시장에서 독보적인 품질 경쟁력을 바탕으로 국내는 물론 중국·대만 메모리 반도체와 이차전지 생산설비에서 공급 확대를 이어가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com