씨피시스템, 글로벌 MLCC 제조사에 로보킷 공급

초정밀 검사장비 케이블 보호 솔루션 베트남 생산거점 납품

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 케이블 보호 솔루션 전문기업 씨피시스템이 글로벌 톱티어 MLCC 제조사의 초정밀 자동광학검사(AOI) 장비에 로봇 케이블 보호 솔루션 '로보킷'을 공급했다고 6일 밝혔다.

로보킷이 적용된 AOI 장비는 해당 MLCC 제조사의 베트남 생산거점에 공급된다. 이 장비는 MLCC와 반도체 기판 등 고정밀 전자부품의 미세 결함을 검사하는 설비로, 카메라와 센서를 활용해 제품의 불량 여부를 판별한다. 검사 과정에서 카메라 헤드와 구동부가 고속으로 반복 이동할 때 로보킷은 함께 움직이는 전원·신호·통신 케이블을 일정한 궤도로 유도해 마모와 단선 위험을 줄이고 장비의 안정적인 가동을 지원한다.

회사에 따르면 이번 공급을 통해 고속·반복 구동과 높은 정밀도가 요구되는 MLCC 검사공정에서 로보킷의 적용 레퍼런스를 확보했다. 초도 물량 납품을 시작으로 해당 제조사의 생산라인 확대와 후속 장비 발주에 따른 추가 공급 기회도 기대하고 있다.

씨피시스템 로고. [사진=씨피시스템]

최근 AI와 고성능 컴퓨팅(HPC), 전장산업 성장으로 MLCC와 반도체 패키지 기판의 고집적·고사양화가 이어지면서 제조공정의 정밀도와 자동화 수준도 높아지고 있다. 이에 따라 고속으로 반복 구동되는 검사·생산장비에서 케이블을 안정적으로 보호할 수 있는 솔루션의 중요성이 커지고 있다.

씨피시스템은 국내 주요 반도체 및 전자부품 제조사를 비롯해 중국·대만 등 글로벌 첨단 제조시장을 중심으로 로보킷 공급 레퍼런스를 확대하고 있다. 이번 MLCC 검사공정 적용을 계기로 반도체와 전자부품을 비롯한 고정밀 검사장비 및 산업용 자동화 설비 전반으로 적용처를 넓혀갈 계획이다.

증가하는 수요에 대응하기 위해 제2공장 증설을 추진 중이다. 제2공장을 통해 고청정 케이블체인과 로봇 케이블 보호 시스템의 생산능력을 기존 대비 3배 수준으로 확대하고, 반도체·이차전지·ESS·조선 등 주요 전방산업의 국내외 신규 수주에 대한 대응력을 강화할 방침이다.

씨피시스템 관계자는 "글로벌 MLCC 제조사의 초정밀 검사장비에 로보킷이 채택된 것은 고속·반복 구동 환경에서 제품의 내구성과 안정성을 인정받았다는 점에서 의미가 있다"며 "MLCC와 반도체 등 첨단 제조산업의 자동화 확대에 맞춰 고정밀 검사·생산장비로 적용처를 넓히고, 제2공장 증설을 통해 증가하는 수요에 적극 대응하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com