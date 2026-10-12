대전 학생·교사 56명, 울릉도·독도서 '우리 영토' 의미 되새긴다

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 12일부터 울릉도·독도 역사탐방을 진행했다.
- 중·고생 46명과 교사 10명이 역사와 영토의식을 배웠다.
- 사전·탐방·사후활동을 묶은 프로젝트형 교육으로 운영했다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 중·고등학생들과 울릉도·독도를 찾아 우리 영토의 역사를 배우고 나라사랑 정신을 기르는 현장교육을 진행한다.
시교육청은 오는 14일까지 중·고등학생 46명과 지도교사 10명 등 56명이 참여하는 '2026 사제동행 역사캠프Ⅱ-울릉도·독도 역사탐방'을 운영한다고 12일 밝혔다.
전날 시작된 이번 캠프는 학생들이 울릉도와 독도를 직접 탐방하며 역사적 의미를 되새기고, 현장에서 보고 배운 내용을 바탕으로 모둠별 탐구활동을 수행하는 방식으로 진행된다.
특히 일회성 현장체험에 그치지 않도록 학교별 사전활동과 본 캠프, 독도의 날(10월 25일)을 계기로 한 학교·지역사회 연계활동을 하나로 묶은 프로젝트형으로 운영한다.
참가팀은 학교별로 지도교사와 학생이 한 팀을 이뤄 공모에 참여했다. 시교육청은 학교에서 제출한 프로젝트 계획서를 바탕으로 계획의 체계성과 구체성, 울릉도·독도 역사교육 내용의 충실도, 학교의 실행 역량, 탐방 후 교내 확산 계획 등을 종합적으로 심사해 참가팀을 선정했다.
참가 학생들은 탐방 기간 현장에서 보고 배운 내용을 바탕으로 모둠별 과제를 직접 계획하고 해결하는 학생 주도 탐구활동을 펼친다. 탐방에서 얻은 경험과 결과는 이후 각 학교의 독도교육 활동으로 이어질 예정이다.
오석진 교육감은 "학생들이 교사와 함께 울릉도와 독도를 직접 밟아보는 경험은 우리 영토의 소중함을 스스로 깨닫는 살아 있는 역사교육이 되고 있다"며 "앞으로도 학생들이 올바른 역사 인식을 갖춘 민주시민으로 성장할 수 있도록 현장 중심의 역사·독도교육을 지속해서 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com