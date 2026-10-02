독립운동 외침을 가슴에...대전 꿈나래교육원, 역사 현장 교육

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학생·교사들 안중근의사기념관·효창공원·국립중앙박물관 체험

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전교육연수원 부설 꿈나래교육원이 학생들과 역사·문화 현장을 찾아 독립운동 의미와 문화유산 가치를 되새겼다.

2일 꿈나래교육원에 따르면 이날 서울 일원에서 교사와 학생이 함께하는 '2026학년도 2학기 역사 동행프로젝트'가 진행됐다.

대전교육연수원 부설 꿈나래교육원이 2일 서울 일원에서 '2026학년도 2학기 역사 동행프로젝트'를 진행했다. [사진=대전교육연수원] 2026.10.02 vincent977@newspim.com

이번 프로젝트는 역사를 현장을 탐방하며 역사적 인물들의 삶과 정신을 이해하기 위한 교육으로 마련됐다.

특히 전문 도슨트와 함께 역사적 인물과 문화유산을 깊이 있게 살펴보며 교실에서 배운 역사를 삶과 연결하고 인문학적 시각을 넓히는 현장 중심 배움으로 진행한다.

학생들은 먼저 안중근의사기념관을 방문해 안중근 의사의 생애와 하얼빈 의거의 역사적 의미를 살펴봤다. 전시 내용을 바탕으로 인상 깊은 문장을 직접 고르고 그 의미를 기록하며 안 의사의 독립운동 정신을 되짚었다.

이어 효창공원으로 이동해 삼의사 묘역과 백범 김구 선생 묘역을 찾아 참배했다. 도슨트의 해설과 역사 퀴즈를 통해 독립운동가들이 추구했던 자주독립과 평화의 의미를 살펴보는 시간도 가졌다.

국립중앙박물관에서는 시대별 주요 문화유산을 탐방하며 지정문화유산을 직접 찾아 활동지를 작성하고 유물에 담긴 역사적 배경과 의미를 살펴봤다.

박광순 원장은 "역사는 과거의 사실을 아는 데 그치지 않고 그 안에 담긴 삶과 가치를 오늘의 시선으로 이해하는 살아있는 배움"이라며 "학생들이 다양한 역사·문화 현장에서 인문학적 소양을 넓히고 자신과 공동체를 바라보는 폭넓은 시각을 기를 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com