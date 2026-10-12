볼거리 풍성해진 '세종한글축제' 34만명 즐겼다

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 9일부터 11일 2026 세종한글축제를 열었다
- 사흘간 34만명이 찾으며 시민 중심 축제로 성황을 이뤘다
- 블랙이글스·드론·불꽃쇼로 한글의 뜻을 되새겼다
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블랙이글스 에어쇼·드론 2000대 공연·불꽃쇼 등 눈길
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 한글날 제정 100주년을 맞아 시민 중심 축제로 열린 '2026 세종한글축제'에 사흘간 34만명이 방문하며 성황을 이뤘다. 의전 중심의 관행에서 벗어나 시민이 주인공인 축제로 꾸려진 이번 행사에서는 블랙이글스 에어쇼와 드론 2000대 공연, 불꽃쇼 등 다채로운 볼거리와 한글 체험·문화예술 프로그램이 축제의 열기를 더했다.
세종시가 주최하고 세종시문화관광재단이 주관한 이번 축제는 지난 9일부터 11일까지 세종중앙공원과 세종호수공원 일원에서 열렸다.
12일 시에 따르면 올해는 축제는 주무대를 기존 호수공원에서 중앙공원 도시축제마당으로 옮겨 보다 넓은 공간에서 다양한 프로그램을 선보였다. 특히 개·폐막식을 비롯한 모든 프로그램에서 내빈 소개와 인사말 등 의전 절차를 생략해 격식보다 시민과 공연에 초점을 맞췄다.
한글날인 9일에는 2만여명이 참여한 '2026 한글런'과 공군 블랙이글스 에어쇼가 펼쳐져 관람객의 눈길을 끌었다. 외국어 가사를 한글로 바꿔 부르는 '한글노래 경연대회', 안다미로아트컴퍼니의 무용극 '문', 국립정동극장의 주제공연 '광대' 등도 이어졌다.
이날 밤에는 드론 2000대가 세종대왕과 훈민정음 등을 밤하늘에 구현하는 공연이 펼쳐져 한글의 의미와 가치를 되새겼다. 축제 첫날 주요 프로그램 가운데 가장 많은 관람객이 몰리며 높은 관심을 받았다.
10일에는 한글 국제 인공지능(AI) 영상 공모전 시상식과 태권도진흥재단의 '위대한 태권도', '케이(K)-댄스, 세종' 등이 진행됐다. 세종예술의전당 광장에서 열린 '한글 반딧불이 집현전'도 책과 독서문화를 즐기려는 방문객들의 호응을 얻었다.
둘째 날 밤에는 드론과 불꽃 공연이 축제 분위기를 달궜다. 드론으로 가을밤 하늘에 '행정수도특별법 연내 제정' 문구를 띄운 데 이어 화려한 불꽃이 펼쳐졌다. 한글런과 드론 공연, 폐막 공연 등 축제 기간 주요 행사에서도 관련 구호와 문구를 선보이며 행정수도특별법 제정을 촉구하고 시민 공감대 확산에 힘을 보탰다.
축제 마지막 날인 11일에는 맞춤법 실력을 겨루는 '황금종을 울려라!', 행진형 공연 '한글 나라의 앨리스', 창작 음악극 '세상에서 가장 귀한', '세종 울트라 틴즈 댄스' 등 다양한 프로그램이 관람객을 맞았다. 또한 국립심포니콘서트오케스트라의 폐막 공연이 가을 정취와 어우러진 선율로 사흘간의 축제를 마무리했다.
축제 기간 상시 운영된 한글·친환경 놀이터와 시민이 직접 기획·운영하는 '축제 속 작은 축제', 한글상품박람회, 세종 한글 술술축제, 한글문화특별기획전 '세종과 남준' 등도 가족 단위 방문객의 발길을 이끌었다.
이재강 한글문화도시과장은 "한글날 제정 100주년을 맞아 격식은 덜고 시민이 주인공이 되는 축제를 준비했는데 많은 분이 함께해 주셔서 감사하다"며 "올해 축제의 성과와 보완할 점을 살펴 한글과 문화·예술이 어우러지는 세종시 대표 축제로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com