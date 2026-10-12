남양주시, 한국전자전서 왕숙 도시첨단산업단지 투자유치 가속화

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 12일 KES 2026 참가 계획을 밝혔다
- 오는 13일부터 16일까지 코엑스서 투자유치 홍보관을 운영했다
- 왕숙산단 강점 홍보와 첨단기업 발굴에 나섰다
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시가 오는 13일부터 16일까지 서울 코엑스에서 열리는 제57회 한국전자전(KES 2026)에 참가해 왕숙 도시첨단산업단지를 홍보하고 첨단산업 분야 투자기업 발굴에 나선다고 12일 밝혔다.
한국전자전은 전자·정보기술(IT) 산업의 최신 기술과 제품, 산업 동향을 선보이는 종합 전시회로 올해 행사에는 약 500개 기업이 참여해 1100개 부스를 운영할 예정이다.
시에 따르면 시는 이번 한국전자전 행사장에 투자유치 홍보관을 마련하고 왕숙 도시첨단산업단지의 입지와 교통망, 기업지원 환경 등 주요 투자 강점을 알릴 계획이다.
홍보관을 찾은 기업을 대상으로는 투자계획과 입주 수요, 필요 지원사항 등을 파악하기 위한 맞춤형 상담을 진행한다. 이를 통해 산업단지 입주 가능성이 있는 잠재 투자기업을 발굴하고 기업별 사업 특성과 투자 수요에 맞는 유치 전략을 마련할 방침이다.
남양주시는 이번 박람회 참가를 계기로 왕숙 도시첨단산업단지의 기업 유치 기반을 강화하고 첨단산업 분야 기업과의 교류를 확대할 계획이다. 발굴한 잠재 투자기업과 지속적으로 협의해 입주 검토가 실제 투자로 이어질 수 있도록 기업별 수요에 맞는 지원 방안도 마련할 예정이다.
시 관계자는 "이번 한국전자전 참가를 통해 남양주시와 왕숙 도시첨단산업단지의 투자 경쟁력을 널리 알리고 첨단산업 분야 기업과의 교류를 확대할 계획"이라며 "기업별 투자 수요에 맞는 상담과 지원을 통해 실질적인 투자유치 성과를 창출할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com