매일유업, 임산부의 날 국무총리 표창…특수분유 27년 생산

AI 핵심 요약beta
- 매일유업이 8일 임산부의 날 행사서 국무총리 표창을 받았다.
- 특수분유 생산과 임산부·영유아 가정 지원 공로가 인정됐다.
- 매일유업은 맞춤형 영양식 연구와 개발을 강화할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
세 자녀 출산 시 2000만원 지원
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 매일유업은 제21회 임산부의 날 기념행사에서 임신·출산·육아 지원 공로로 국무총리 표창을 받았다고 12일 밝혔다.
보건복지부가 주최하고 인구보건복지협회가 주관한 행사는 지난 8일 열렸다. 매일유업은 선천성대사이상 환아를 위한 특수분유 생산과 임산부·영유아 가정 지원, 가족친화경영 등을 수상 배경으로 설명했다.
매일유업은 1999년부터 27년째 선천성대사이상 환아용 특수분유 8종 12개 제품을 생산하고 있다. 회사에 따르면 이 질환은 약 5만명 중 1명꼴로 발생하며, 환아는 특정 영양소를 분해하는 효소가 부족해 특수분유 섭취나 식이 관리가 필요하다.
인구보건복지협회가 2001년부터 주최한 페닐케톤뇨증(PKU) 가족성장캠프도 첫 회부터 후원했다. 2013년부터는 선천성대사이상 환아 가족을 지원하는 앱솔루트 하트밀 캠페인을 운영하고 있다.
예비 부모 대상 교육은 1975년 시작한 1일 어머니교실에서 출발했다. 이후 앱솔루트 맘스쿨을 통해 전문가 강좌와 부모 교육, 태교 음악회 등을 진행했고, 온라인 임신육아포털 매일아이에서도 육아 정보를 제공해 왔다.
매일유업은 2009년 가족친화경영 인증기업으로 선정됐다. 임직원에게 난임시술비와 분유 제품을 지원하고, 세 자녀 출산 시 축하금 총 2000만원을 지급하는 제도를 운영한다.
회사는 앞으로 영유아 맞춤형 영양식 연구와 제품 개발을 강화할 계획이다. 지난 8일 서울 마포구에서 열린 기념행사에는 출산친화 유공자와 임산부 가족 등 150여명이 참석했다.
kji01@newspim.com