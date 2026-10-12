다이소몰, 뷰티 신상품 330여종 판매…16일까지 행사

AI 핵심 요약beta
- 다이소몰이 12일 뷰티 신상품 330여종 행사를 시작했다.
- 행사는 16일까지 신상품 라인업과 MD PICK으로 진행했다.
- 더마·헤어케어와 메이크업, 리뷰 경품도 마련했다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 아성다이소가 운영하는 다이소몰은 뷰티 신상품 등 330여종을 선보이는 'Daiso-DAY 10월 뷰티 신상' 행사를 오는 16일까지 진행한다고 12일 밝혔다.
행사는 매일 오전 9시 신상품을 공개하는 '뷰티 신상 라인업'과 가을 메이크업 상품을 소개하는 'MD PICK'으로 구성됐다. 신상품 라인업은 오는 15일까지 더마 케어와 헤어 케어 제품을 중심으로 운영한다.
12일에는 더마 케어 제품인 '닥터CPU' 6종, '더마푸라민' 8종, '더마펌' 3종을 선보인다. 닥터CPU의 '락토엑소좀 캡슐크림'은 PDRN·글루타치온·시카를 각각 주요 성분으로 담은 3종으로 구성됐다.
헤어 케어 제품은 오는 13일 '정직한실험실' 2종을 시작으로 14일 '살롱드박준' 5종과 '제이숲' 5종, 15일 'RG3' 5종을 순차적으로 선보인다.
MD PICK에서는 피부 표현, 저채도 색조, 립 제품 등을 판매한다. 본셉 '비타씨 밀착 광채 메이커'와 'VT 리들샷 에센스 립플럼퍼' 등이 포함됐다.
본셉 메이크업 신상품 베이스 7종과 립 3종 구매 후 포토리뷰를 작성한 고객을 대상으로 경품 행사도 진행한다. 리뷰 작성자 가운데 20명을 선정해 베이스 제품 키트 또는 메이크업 3종 키트를 제공한다.
에이솔루션 바디케어 상품 구매 고객을 대상으로 한 리뷰 행사도 진행 중이다. 이달 31일까지 해당 상품의 리뷰를 1건 이상 작성하고 응모한 고객 가운데 100명을 추첨해 커피 음료 1잔씩을 증정한다.
kji01@newspim.com