아성다이소, 밀폐 용기 30여 종 선보여…진공·내열 유리 제품 구성

AI 핵심 요약beta
- 아성다이소가 7일 밀폐 용기 기획전을 선보였다.
- 진공 저장 용기와 내열 유리 찬통 등 30여 종을 마련했다.
- 접이식 실리콘 용기와 스텐 찬통도 함께 판매한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 아성다이소는 진공 저장 용기와 내열 유리 찬통 등 30여 종을 선보이는 '밀폐 용기 기획전'을 진행한다고 7일 밝혔다.
기획전에는 내부 공기를 빼 식재료와 공기의 접촉을 줄이는 진공 저장 용기가 포함됐다. 진공용기 압축기를 용기 상부에 꽂고 상하로 움직여 사용하는 방식이다.
플라스틱 소재 진공 저장 용기와 함께 진공 유리 밀폐 찬통도 판매한다. 유리 찬통은 내열 유리로 만들어 전자레인지와 오븐에서 사용할 수 있다.
네오플램 제품도 구성했다. '네오벤트' 라인은 내열 유리 용기의 뚜껑에 수분 증발을 줄이는 스팀홀이 있고, 실리콘 패킹을 분리해 세척할 수 있다.
'네오플램 스마트씰'은 뚜껑 중앙의 다이얼을 돌려 잠그는 방식이다. 옆면에 날개를 결착하지 않는 형태로, 좁은 냉장고 공간에 보관하기 쉽도록 설계했다.
이 밖에 사용 후 접어 부피를 줄일 수 있는 접이식 실리콘 용기와 김치·장아찌류 보관에 쓰는 스텐 밀폐 찬통을 선보인다.
kji01@newspim.com