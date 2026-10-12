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[ANDA 칼럼] 미군 주둔의 비용은 누가 치르나...오키나와의 분노

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AI 핵심 요약

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  • 오키나와서 미군 병사 살인혐의 입건됐다
  • 미일동맹 편익은 전국이 누리나 부담은 오키나와에 집중됐다
  • 한국도 미군기지 안전과 주민권리 조화가 과제다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 미일동맹은 일본의 안보를 지탱하는 핵심 축이다. 중국의 군사력 확대와 대만해협을 둘러싼 긴장 속에서 주일미군의 전략적 가치는 더욱 커지고 있다.

그러나 동맹이 제공하는 안보의 편익이 일본 사회 전체에 돌아가는 동안, 미군 주둔에 따른 부담은 특정 지역에 집중돼 있다. 오키나와에서 반복되는 미군 관련 사건·사고는 이 불균형을 상징적으로 보여준다.

최근 오키나와에서 발생한 현지 여성 사망 사건은 해묵은 갈등을 다시 수면 위로 끌어올렸다. 지난 3일 오키나와현 나하의 한 호텔에서 30대 일본인 여성이 숨진 채 발견됐으며, 미 해병대 소속 군인이 살인 및 강도 혐의로 입건됐다.

사건 이후 미군은 오키나와 주둔 병력을 대상으로 한 달간의 통행 제한과 음주 금지 조치를 내리고, 군기와 행동 수칙에 대한 교육을 진행하기로 했다. 다카이치 사나에 일본 총리도 사건을 강하게 비판하며 미국 측에 재발 방지 대책을 요구했다.

물론 개별 사건의 형사책임은 수사와 재판을 통해 가려져야 한다. 그러나 지역사회가 이번 사건을 단순한 범죄로만 받아들이지 않는 데에는 오랜 배경이 있다. 오키나와 주민들에게 미군 관련 사건·사고는 일회성 우발 사고가 아니라, 대규모 미군 기지와 함께 살아가며 반복적으로 마주해 온 안전과 생존의 문제이기 때문이다.

이러한 오키나와의 물리적 부담은 객관적 통계에서도 명확히 드러난다. 일본 정부 통계에 따르면 2026년 1월 1일 기준 일본 내 미군 전용시설 면적의 약 70.3%가 오키나와에 집중돼 있다. 일본 전체의 안보를 위한 미군 주둔 시설이 한 지역에 과도하게 편중돼 있는 셈이다.

사건·사고 역시 오키나와에 집중돼 왔다. 일본 정부 자료에 따르면, 오키나와가 일본에 복귀한 1972년 5월부터 2024년 3월 말까지 일본 내 미군 관련 사건·사고는 전국에서 8만4474건 발생했다. 이 가운데 오키나와에서 발생한 건수는 4만8123건으로 약 57%를 차지했다.

이 집계에는 음주운전 등 교통 관련 사안과 다양한 유형의 사건·사고가 포함돼 있어 모든 건을 동일한 수준의 범죄나 피해로 볼 수는 없다. 그럼에도 미군 주둔의 실질적 부담이 오키나와에 과중되어 있다는 사실을 보여주기에는 부족함이 없다.

기지 부담은 범죄 문제에 그치지 않는다. 항공기 소음과 추락 위험, 기지 주변 주민의 생활권 침해는 물론 토양·지하수 오염 등 환경 문제도 수십 년째 지속되고 있다.

여기에 주민들의 무력감과 분노를 더욱 키우는 것은 미일주둔군지위협정(SOFA)의 구조적 한계다. 미군 당국의 신병 확보 우선권이나 기지 내 환경 조사에 대한 제약 등 법적·제도적 불평등은 사건이 터질 때마다 일본 당국의 주권적 대응을 제한하고 주민들에게 깊은 불신을 남겼다.

일본 정부가 이 문제를 풀기 어려운 이유는 미일동맹의 전략적 중요성과 지역사회의 부담을 동시에 고려해야 하기 때문이다. 오키나와는 대만과 가까운 일본 남서부에 위치해 미군의 작전과 억지력 측면에서 핵심 요충지로 평가된다.

정부가 기지의 전략적 가치를 강조하는 것도 이 때문이다. 하지만 국가 안보에 필요하다는 이유만으로 특정 지역 주민에게 무기한의 위험과 희생을 감수하라고 강요할 수는 없다.

기지 이전을 둘러싼 갈등은 이 딜레마를 극명하게 보여준다. 일본 정부는 오키나와현 내 후텐마 비행장을 같은 현 내 헤노코로 이전하는 방안을 추진해 왔으나, 주민들과 현청은 현 밖 또는 국외 이전을 지속적으로 요구해 왔다.

주민투표와 지자체의 반대에도 불구하고 중앙정부가 대집행 등을 통해 공사를 강행하고 법정 투쟁이 이어지는 과정은, 기지 문제가 단순한 안보 이슈를 넘어 지방자치와 민주적 절차의 위기로 번졌음을 뜻한다.

이 문제는 일본만의 고민도 아니다. 한국 역시 주한미군 주둔에 따른 안보적 편익과 지역사회의 부담을 어떻게 조화시킬 것인지라는 질문에서 자유롭지 않다.

지난 7월 경기 평택 오산 공군기지에서 백린 잔류물이 확인되는 사고가 발생했을 때, 인근 주민에게 대피 안내가 내려졌다. 인명 피해는 보고되지 않았고 안전 조치 이후 대피 안내는 해제됐지만, 한국 정부는 사고 현장에 대한 환경 점검을 위해 미군 측과 기지 출입 문제를 협의해야 했다.

이 사건은 미군기지 내부에서 발생한 안전·환경 문제가 인근 주민의 우려와 한미 간 협의 구조로 직결됨을 보여줬다.

물론 한국과 일본의 기지 배치, 법적 제도, 지역별 부담은 서로 다르다. 오키나와의 사례를 한국에 그대로 대입하거나 두 나라의 동맹 운영을 단순 비교하는 것은 적절하지 않다.

다만 안보를 위해 주둔하는 미군의 활동이 지역 주민의 안전과 일상에 영향을 미칠 때, 사고의 신속한 공개와 투명한 조사, SOFA의 유연한 운용과 책임 규명이 동맹에 대한 신뢰와 직결된다는 점은 공통적이다.

동맹의 가치를 군사력과 억지력만으로 평가할 수는 없다. 미군 주둔이 제공하는 안보적 편익이 크더라도, 그 과정에서 발생하는 비용과 위험이 특정 지역에 집중되고 주민의 목소리가 무시된다면 갈등은 누적될 수밖에 없다.

사건이 발생할 때마다 일시적인 통행 제한이나 형식적인 재발 방지 약속에 그치지 않고, 주민이 체감할 수 있는 안전 대책과 제도 개선이 필요한 이유다.

미일동맹의 지속 가능성은 오키나와 주민의 목소리를 얼마나 진지하게 수용하느냐에 달려 있다. 이는 동맹의 필요성을 부정하는 것이 아니다. 오히려 동맹이 장기적으로 유지되기 위해 반드시 풀어야 할 구조적 과제다.

안보의 편익은 국가 전체가 누리면서 그 비용은 일부 지역사회가 전담하는 구조를 당연하게 여긴다면, 동맹을 지탱하는 사회적 신뢰는 뿌리부터 흔들릴 수 있다.

미군 주둔의 필요성을 둘러싼 논쟁은 앞으로도 이어질 것이다. 그러나 그 논쟁이 기지의 전략적 가치만 따지는 데 머물러서는 안 된다. 동맹이 누구를 보호하기 위한 것인지 묻는다면, 그 답에는 기지 주변에서 살아가는 주민의 안전과 권리도 포함돼야 한다.

오키나와의 분노가 던지는 질문은 결국 하나다. 일본 전체의 안보를 위한 비용을 왜 특정 지역이 홀로 감당해야 하는가. 이 질문에 정직하고 설득력 있는 답을 내놓는 것이야말로 미일동맹의 신뢰와 지속 가능성을 지키는 출발점이다.

그리고 같은 질문은 한국 앞에도 놓여 있다. 한미동맹이 제공하는 안보의 편익과 그 과정에서 지역사회가 감당하는 부담을 어떻게 조화시킬 것인가. 오키나와의 분노는 한국에도 결코 낯선 일이 아니다.

goldendog@newspim.com

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정의선 취임 6년, 로봇 상용화 눈앞 [서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 정의선 현대자동차그룹 회장이 오는 14일 취임 6주년을 맞는 가운데 미래 성장동력으로 추진해 온 로봇 사업이 상용화를 향한 시험대에 올랐다. 현대차그룹은 2028년 미국 자동차 공장에 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)'를 투입하고 연간 3만대 규모의 생산능력을 확보할 계획이다. 자동차 제조를 넘어 로봇과 인공지능(AI)을 결합한 피지컬 AI 기업으로 사업 영역을 넓히겠다는 전략이다. 관건은 수익성이다. 보스턴다이내믹스는 2021년 현대차그룹에 인수된 이후 지난해까지 약 1조7000억원의 누적 손실을 기록했다. 로봇 상용화 기대에 기업가치가 높아지고 있지만 실제 투자금 회수와 자동차 생산성 개선으로 이어지는지는 아직 검증되지 않았다. 특히 보스턴다이내믹스의 지분이 정 회장 개인과 현대차·기아 등 여러 주체에 나뉘어 있어 로봇 사업의 성장과 현대차 주주가 얻는 경제적 이익을 구분해 평가해야 한다는 지적이 나온다. [인포그래픽=챗GPT] 2026.10.12  ◆ 그룹의 로봇 가치, 현대차 주주 몫과는 다르다 12일 자동차 업계에 따르면 현대차그룹의 로봇 전략은 보스턴다이내믹스를 중심으로 구체화하고 있다. 정 회장 취임 직후인 2020년 12월 인수를 결정한 뒤 2021년 6월 지배지분 80% 인수를 마무리했다. 당시 정 회장도 개인 자금을 투입해 지분 20%를 확보했다. 이후 추가 출자 등을 거치며 지분 구조가 달라졌다. 지난 7월 잔여 지분 인수 추진 당시 보스턴다이내믹스 지분은 HMG글로벌 56.4%, 정 회장 22.6%, 현대글로비스 11.25%, 소프트뱅크 9.65%로 보도됐다. HMG글로벌은 현대차와 기아, 현대모비스가 참여한 투자법인이다. HMG글로벌 지분은 현대차 49.5%, 기아 30.5%, 현대모비스 20%로 구성됐다. 이를 적용하면 당시 현대차의 HMG글로벌 경유 보스턴다이내믹스 간접 지분은 약 27.9%다. HMG글로벌이 보유한 지분 56.4%에 현대차의 출자 비율 49.5%를 곱한 수치다. 소프트뱅크 잔여 지분을 기존 보유 비율에 따라 배분하면 HMG글로벌 62.5%, 정 회장 25%, 현대글로비스 12.5%로 조정되는 구조다. 이 경우 현대차의 HMG글로벌 경유 간접 지분은 약 30.9%로 높아진다.  그룹이 보스턴다이내믹스 지분을 모두 확보하더라도 로봇 사업의 성과를 현대차가 독차지하는 것은 아니다. 정 회장과 기아·현대모비스·현대글로비스도 투자한 만큼 성과는 여러 주주에게 나뉜다. 현대차 주주에게 중요한 것은 '그룹의 로봇 기업'이라는 간판보다 현대차가 투입한 돈에 비해 얼마의 수익을 거둘 수 있느냐다. ◆ 로봇 팔아 버는 돈과 공장에서 아끼는 돈 현대차가 로봇 사업에서 기대하는 효과는 크게 두 가지다. 보스턴다이내믹스가 외부 판매를 늘려 투자 가치를 높이는 것과 자동차 공장에 로봇을 투입해 생산비를 낮추는 것이다. 현대차와 기아·현대모비스 등 계열사에는 로봇의 기술력을 실제 생산 현장의 수익성 개선으로 연결하는 일이 핵심 과제다. 주주 입장에서도 로봇의 성능 못지않게 투자비를 얼마나 빨리 회수하고 생산비를 얼마나 줄일 수 있는지가 중요하다.  첫 번째는 로봇 기업의 성장이다. 외부 고객에게 로봇을 판매하고 유지보수·서비스 사업을 확대해 수익성을 높이면 투자 지분의 가치도 커질 수 있다. 그러나 기업가치 상승이 현대차의 현금 유입이나 배당 재원 증가를 뜻하지는 않는다. 실제 이익 귀속과 현금 회수는 지분 구조와 배당, 지분 매각 여부 등에 따라 달라진다. 현재는 성장 기대와 실적 사이의 간극도 크다. 로이터는 지난 9월 현대글로비스 공시를 인용해 보스턴다이내믹스가 지난해 5284억원의 손실을 냈으며, 2021~2025년 누적 손실은 약 1조7000억원에 달한다고 보도했다. 로봇 사업의 성장 기대와 별개로 대규모 손실이 이어지는 상황이다. 보스턴다이내믹스는 최근 아마존의 AI 사업을 이끌었던 로히트 프라사드를 최고경영자(CEO)로 영입했다. 기술 개발을 넘어 로봇 상용화와 수익 모델 구축으로 이어질지가 관심사다. 두 번째는 자동차 생산의 효율 개선이다. 이를 위해 보스턴다이내믹스는 지난달 21일(현지시간) 미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에 '로보틱스 메타플랜트 응용 센터(RMAC)'를 열고 본격 운영에 들어갔다. 현대차그룹은 2028년 HMGMA에 아틀라스를 투입해 부품을 생산 순서에 맞춰 분류·배치하는 서열작업부터 맡길 계획이다. 2030년에는 부품 조립 등으로 적용 범위를 넓힌다. 이때 현대차가 얻는 효과는 로봇 판매 이익이 아니라 자동차를 만드는 과정에서 발생한다. 반복 작업을 안정적으로 수행하고 무거운 부품을 옮기는 부담을 줄이면 생산성과 작업 안전성을 높일 수 있다. 다만, 로봇 투입 자체를 비용 절감으로 단정하기는 어렵다. 도입 가격과 유지보수비, 생산라인 변경 비용을 고려한 뒤에도 작업시간 단축과 품질 개선 효과가 이를 웃돌아야 한다. 현대차 주주 관점에서는 로봇을 몇 대 배치했는지보다 차량 한 대당 생산비와 공정 가동률이 얼마나 개선되는지가 중요하다. 지난해 3월 정의선 현대차그룹 회장이 미국 조지아주 소재의 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 준공식에서 언론과 인터뷰하고 있는 모습. [사진=현대차그룹] ◆ 3만대 생산능력보다 중요한 '투자 회수' 현대차그룹은 2028년까지 연간 3만대 규모의 로봇 생산능력을 확보할 계획이다. 생산능력은 실제 생산량이나 판매량과 다르다. 규모의 경제를 통해 원가 경쟁력을 확보하려면 그룹 내부 수요뿐 아니라 외부 고객의 구매도 뒷받침돼야 한다. 정 회장의 로봇 전략은 자동차 제조 역량을 새로운 사업으로 확장한다는 점에서 의미가 있다. 현대차그룹은 생산시설과 제조 데이터, 현대모비스의 부품 기술, 현대글로비스의 물류 역량을 결합해 로봇 사업을 키우고 있다. 자동차 공장은 로봇의 실제 작업 능력을 검증하는 현장이자, 초기 수요처가 될 수 있다. 다만, 그룹 차원의 사업 확장과 현대차의 주주가치는 별도로 평가해야 한다. 정 회장의 개인 투자 성과, 다른 계열사의 부품·물류 사업 기회, 현대차의 생산성 개선을 한데 묶으면 현대차 주주에게 돌아갈 몫이 불분명해질 가능성을 배제할 수 없기 때문이다. 취임 6년을 맞은 정 회장의 승부수는 로봇 기업 인수와 기술 시연을 넘어, 생산 현장의 검증과 양산을 준비하는 단계로 접어들었다. 앞으로는 로봇의 성능뿐 아니라 추가 투자 규모와 차량 한 대당 생산비 절감액, 투자금 회수 기간이 로봇 전략의 주주가치를 가늠할 지표가 될 전망이다.  peoplekim@newspim.com 2026-10-12 13:42

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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