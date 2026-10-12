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[안터뷰] 조지훈 전주시장 "단단한 기본의 힘으로 '우리가 특별해지는 도시' 만들 것"

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AI 핵심 요약

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  • 조지훈 전주시장은 12일 취임 100일을 맞아 시민체감 행정혁신을 약속했다
  • 재정 정상화와 AI·문화산업 육성, 돌봄체계 구축을 핵심 과제로 제시했다
  • 소상공인 지원과 민생경제 회복으로 생활 부담을 덜겠다고 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

피지컬AI-J밸리 조성·문화산업 육성...미래 성장동력 확보와 양질의 일자리 창출
출생·노후까지 촘촘한 돌봄체계 구축·소상공인 지원 확대 등 민생경제 회복 추진

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 조지훈 전주시장은 취임 100일을 맞아 시민을 중심에 둔 행정 혁신과 재정 정상화, AI·문화산업 육성, 촘촘한 돌봄체계 구축 등을 통해 시민이 일상의 변화를 체감하는 도시를 만들겠다고 12일 밝혔다.

조 시장은 "지난 100일이 변화의 방향과 원칙을 세운 시간이었다면 이제는 시민이 체감하는 성과를 만들어갈 차례"라며 "AI와 문화산업으로 좋은 일자리를 만들고 촘촘한 돌봄으로 시민의 일상을 지키겠다"고 강조했다.

조지훈 전주시장[사진=전주시] 2026.10.12 lbs0964@newspim.com

다음은 조지훈 전주시장과의 일문일답.

민선 9기 핵심 가치인 '시민존중도시' 향후 계획은

▲시민존중은 시민의 이야기를 잘 듣는 것에서 출발한다. 시민 한 분 한 분을 귀하게 대하고 시민의 목소리에서 정책의 답을 찾는 것이 민선 9기 행정의 기본 태도다.

먼저 시민주권을 상징하는 공간인 시청의 문턱을 낮췄다. 시장실을 실시간으로 공개하고 간부회의와 출연기관장회의도 생중계해 정책 결정 과정을 투명하게 공유하고 있다.

시민 누구나 의견을 내고 답변을 받을 수 있는 쌍방향 소통 플랫폼도 구축했다. 9월 말 기준 접수된 204건 가운데 175건에 답변했으며 생활민원 창구인 '빨리처리(8272)'에 접수된 불편사항 61건 중 50건을 신속히 처리했다.

앞으로 시민청 신설 등을 통해 시민의 정책 참여를 제도화하고 시민주권의 원칙을 시정 전반에 세우겠다. 시민의 목소리가 정책의 시작부터 끝까지 반영되고 일상의 변화로 이어지도록 하겠다. '시민이 말하면 행정이 움직인다'는 신뢰를 쌓겠다.

공직사회 개선을 시민이 체감할 변화로 어떻게 이어갈 것인가

▲기본을 바로 세우는 중심에는 전주시 공무원이 있다. 취임식 대신 공직자들과 정책 브리핑을 진행한 것도 민선 9기 시정 방향을 공유하고 일하는 방식부터 바꾸겠다는 선언이었다.

현업 부서의 계약 권한을 추정가격 500만 원 이하에서 2000만 원 이하로 확대했다. 정책 추진 속도와 부서 책임경영을 강화하고 공공재정의 효과가 지역경제에 빠르게 순환하도록 하기 위한 조치다.

'보완요구 1회'를 원칙으로 하는 원스텝 건축인허가 체계도 구축했다. 잦은 보완 절차로 발생하는 민원 불편과 처리 지연을 줄이기 위한 것으로 올해 시범 시행을 거쳐 내년 1월부터 본격 시행할 계획이다. 재개발·재건축도 통합심의와 행정 지원을 통해 신속하게 추진하겠다.

앞으로도 권한은 위임하고 책임은 강화하는 방안을 지속적으로 발굴하겠다. 시민의 시간과 비용을 줄이고 행정에 대한 신뢰를 높이는 성과로 이어가겠다.

재정 점검에서 확인한 주요 과제와 이를 해결할 재정혁신 전략은

▲전주시 재정 정상화는 시정의 선결과제다. 취임 첫날 '전주시 재정혁신특별위원회' 구성안을 제1호 안건으로 결재한 것도 재정 위기를 회피하지 않고 바로잡겠다는 의지였다.

핵심은 세입 기반을 확충하고 지속적인 지출과 시설 투자에 따른 재정 부담을 줄이는 것이다. 재정혁신특별위원회를 중심으로 재정 운용 원칙을 근본부터 다시 설계하고 있다.

체납액 징수와 세외수입 확충, 지방교부세 확대 건의 등을 통해 세입 구조를 탄탄히 다지는 한편 민간보조금의 단계적 감축과 필수경비 절감 등 세출 혁신도 추진하고 있다. 시설 투자 사업은 재원 구조와 운영 부담, 조정 가능성, 사업 진척도를 면밀히 검토해 우선순위를 재조정하고 있다.

재정 위기는 시민께 솔직하게 공개하겠다. 시 재정이 어렵다고 시민의 삶까지 어려워져서는 안 된다. 아낄 곳은 확실히 아끼고 세입·세출 혁신으로 마련한 재원은 시민에게 꼭 필요한 사업에 투입하겠다.

AI를 전주의 새로운 성장동력으로 제시한 'AI 특별도시' 구상은

▲전주에 찾아온 경제적 기회의 문을 여는 첫 번째 키워드는 AI다. 인공지능 대전환을 산업 혁신의 바탕으로 삼아 시민의 삶을 책임질 미래 먹거리를 구축하겠다.

취임 직후 AI·ICT 현장 방문과 기업 간담회를 통해 현장의 목소리를 정책에 반영했다. 첨단복합산단 내 동미전기공업의 1000억 원 규모 투자 유치를 이끌어냈고 ㈜HDMS, ㈜아이에이클라우드와 모듈형 AI데이터센터(MDC) 실증 협력도 체결했다. 이를 토대로 투자와 일자리 창출을 통한 경제도시의 기반을 다지고 있다.

앞으로는 로봇과 제조 현장에 적용되는 피지컬AI의 실증·검증에 집중하겠다. 이를 바탕으로 '피지컬AI-J밸리' 조성을 본격 추진해 30만 평 이상의 거점에 연구·기업·교육·주거 기능을 집적하고 기술개발부터 실증, 사업화까지 원스톱으로 지원하겠다.

지역 제조기업의 AI 전환을 돕고 AI 기반 전략산업 펀드를 조성해 핵심 기업의 성장을 뒷받침하겠다. 아울러 시민 누구나 일상에서 AI를 활용할 수 있도록 관련 인프라를 확충하고 맞춤형 교육도 강화하겠다. AI를 새로운 성장동력으로 키워 시민의 삶을 바꾸는 'AI 특별도시 전주'를 만들겠다.

조지훈 전주시장이 AI기업 현장을 방문해 소통하고 있다.[사진=전주시]2026.10.12 lbs0964@newspim.com

'시민돌봄 책임도시'의 핵심 정책과 시민이 체감할 변화는

▲출생부터 노후까지 전주시민 모두가 누리는 촘촘한 돌봄체계를 구축하는 것이 시민돌봄 책임도시의 약속이다. 시민의 온전한 삶을 지키고 책임지겠다.

먼저 출산·양육과 교통비 부담을 덜겠다. 부모의 양육 부담을 줄이는 '전주 아이꿈 수당'을 도입하고 공공형 산후조리원 설립·운영으로 출산 가정의 초기 경제적 부담을 완화하겠다. 어린이·청소년 100원 버스도 단계적으로 도입해 아이들의 이동권을 보장하겠다.

전주형 청년주택 확대와 첫 출발 청년 주거지원으로 청년들의 지역 정착을 돕겠다. 어르신에게는 스마트 기술을 결합한 '스마트 안심 돌봄 365'를 통해 든든한 노후를 지원하겠다.

급증하는 1인 가구를 위한 통합지원센터를 설립하고 거동이 불편한 시민을 위한 안심 동행 서비스와 무연고 사망자 공영장례 지원도 추진하겠다. 반다비 체육센터와 장애인회관을 건립하고 파크골프장을 확충해 누구나 차별 없이 이용할 수 있는 스포츠·복지 환경을 조성하겠다.

시민의 삶을 책임지는 과제는 완수하겠다. 시민 한 사람도 소외되지 않고 어려울 때 기댈 수 있는 전주를 만들겠다.

'아시아 5대 문화산업도시'로 도약하겠다고 밝혔는데

▲전주의 문화는 자긍심이자 산업의 자산이다. 도시의 역사와 시민의 서사에 첨단 기술을 더해 콘텐츠로 키우고 지역 기업의 성장과 일자리로 연결하겠다.

먼저 전주의 역사를 하나의 서사로 엮겠다. 후백제 수도 전주의 고도 지정을 추진하고 조선·근대 문화유산의 세계유산 등재를 모색하겠다. 동학농민혁명 정신의 현대적 가치를 확산해 자긍심 넘치는 '시민혁명도시'로 도약하겠다.

영화·영상 산업 등 K-콘텐츠 경쟁력도 키우겠다. '전주 메이드' 장편영화 제작 지원과 AI융합 영화·영상 실증지원센터를 통해 창작 인프라를 강화하겠다. 전주시 전역을 상설 무대로 활용하는 지붕 없는 거리예술 플랫폼과 어린이 중심 복합 문화 거점도 구축하겠다.

문화의 활력이 지역경제로 이어지도록 원도심 활성화에도 힘쓰겠다. '충경로 RE' 프로젝트를 통해 공실 정비와 창업, 문화예술인 활동을 지원하고 종합경기장 MICE복합단지는 글로벌 비즈니스와 문화예술이 어우러지는 성장 거점으로 완성하겠다.

내년 세계청년대회(WYD) 전주교구 대회와 세계문화정상회의(UCLG)를 성공적으로 개최해 전주의 위상을 높이겠다. 백반·가맥·막걸리의 미식 산업화와 K-풍류를 결합한 야간관광 콘텐츠도 육성해 세계인이 오래 머무는 도시를 만들겠다. 문화자산을 산업과 일자리로 연결해 '아시아 5대 문화산업도시 전주'를 완성하겠다.

-소상공인의 경영 안정과 시민의 생활 부담을 덜기 위한 대책은

▲소상공인이 든든히 버텨야 골목상권이 살고 골목상권이 살아야 전주 경제가 살아난다. 소상공인의 자금 부담을 덜고 지역 안에서 소비가 순환하도록 하겠다.

'전주 희망더드림 특례보증'을 연 1000억 원 규모로 확대하고 이차보전을 통해 이자 부담을 줄이겠다. 소상공인의 경영 안정을 뒷받침하는 금융지원 체계도 강화하겠다.

전주사랑상품권을 안정적으로 발행하고 골목형상점가 지정을 확대해 온누리상품권 사용처를 넓히겠다. 시민의 생활비 부담을 덜고 소비가 지역 상권으로 이어지도록 하겠다. 상권별 브랜딩과 디지털 마케팅 지원으로 골목상권의 경쟁력과 자생력도 높이겠다.

'먹거리통합지원센터'를 거점으로 공공급식을 강화해 지역 농가의 판로를 넓히겠다. 신중년 재취업을 지원하고 프리랜서·플랫폼·감정노동자의 권익을 보호해 노동 안전망도 구축하겠다.

민생경제 회복은 시민의 일상에서 확인돼야 한다. 소상공인의 경영을 안정시키고 시민의 생활 부담을 덜어주는 성과로 보여드리겠다.

 

lbs0964@newspim.com

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李지지율 35.2% 2주연속 하락…국힘 41% 민주 35% [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 수행 지지도가 2주 연속 하락해 35.2%를 기록했다는 여론조사가 12일 발표됐다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 6∼8일 전국 18세 이상 1504명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 지난주보다 2.2%포인트(p) 내린 35.2%였다. 부정평가는 61.4%로 전주 대비 1.6%p 올랐다. '잘 모름'은 3.4%였다. 리얼미터는 "조희대 대법원장과의 사법부 독립성 논란과 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발에 따른 여야 안보 공방, 수도권 전월세·아파트값 상승세 등 인사·안보·부동산 악재가 국정감사 이슈로 집중되면서 지지율 하락을 이끈 것으로 보인다"고 분석했다. 이재명 대통령이 6일 청와대 본관에서 43회 국무회의를 주재하고 있다. 2026.10.06 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 연령대별로 살펴보면 각각 3.1%p, 2.1%p 오른 20대(27.3%)와 30대(31.3%)를 제외한 전 연령대에서 하락세가 나타났다. 지난 7∼8일 전국 18세 이상 유권자 1004명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 35.7%, 국민의힘은 41.3%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 7.0%p 떨어졌고, 국민의힘은 2.9%p 오르면서 지지율이 역전됐다. 다만 양당 간 격차는 5.8%p로 여전히 오차범위(±3.1%p) 내다. 리얼미터는 민주당 지지율에 대해 "조 대법원장의 법사위 충돌 및 탄핵 추진 논란, 수사권 개편을 둘러싼 조국혁신당과의 갈등, 수도권 부동산 전월세 불안 등 악재가 겹치면서 진보층과 40대를 중심으로 지지층이 이탈해 상당 폭 하락한 것으로 풀이된다"고 설명했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "국정감사 초반 DMZ 지뢰 폭발 사태 등 안보 이슈와 조 대법원장 증언 채택 및 탄핵 공방 등을 통해 대여 공세를 강화한 데다 농지 전수조사·대미투자 등 정부 정책 논란까지 겹치면서 정부·여당에 대한 비판 여론의 반사이익을 얻어 지지율이 상승한 것으로 보인다"고 분석했다. 조국혁신당은 지난주보다 1.1%p 오른 6.3%를 기록했다. 개혁신당은 2.8%, 진보당은 1.2%다. 기타 정당은 1.8%, 무당층은 11.0%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.5%p, 응답률은 2.8%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.6%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-12 10:10
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정의선 취임 6년, 로봇 상용화 눈앞 [서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 정의선 현대자동차그룹 회장이 오는 14일 취임 6주년을 맞는 가운데 미래 성장동력으로 추진해 온 로봇 사업이 상용화를 향한 시험대에 올랐다. 현대차그룹은 2028년 미국 자동차 공장에 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)'를 투입하고 연간 3만대 규모의 생산능력을 확보할 계획이다. 자동차 제조를 넘어 로봇과 인공지능(AI)을 결합한 피지컬 AI 기업으로 사업 영역을 넓히겠다는 전략이다. 관건은 수익성이다. 보스턴다이내믹스는 2021년 현대차그룹에 인수된 이후 지난해까지 약 1조7000억원의 누적 손실을 기록했다. 로봇 상용화 기대에 기업가치가 높아지고 있지만 실제 투자금 회수와 자동차 생산성 개선으로 이어지는지는 아직 검증되지 않았다. 특히 보스턴다이내믹스의 지분이 정 회장 개인과 현대차·기아 등 여러 주체에 나뉘어 있어 로봇 사업의 성장과 현대차 주주가 얻는 경제적 이익을 구분해 평가해야 한다는 지적이 나온다.     [인포그래픽=챗GPT] 2026.10.12  ◆ 그룹의 로봇 가치, 현대차 주주 몫과는 다르다 12일 자동차 업계에 따르면 현대차그룹의 로봇 전략은 보스턴다이내믹스를 중심으로 구체화하고 있다. 정 회장 취임 직후인 2020년 12월 인수를 결정한 뒤 2021년 6월 지배지분 80% 인수를 마무리했다. 당시 정 회장도 개인 자금을 투입해 지분 20%를 확보했다. 이후 추가 출자 등을 거치며 지분 구조가 달라졌다. 지난 7월 잔여 지분 인수 추진 당시 보스턴다이내믹스 지분은 HMG글로벌 56.4%, 정 회장 22.6%, 현대글로비스 11.25%, 소프트뱅크 9.65%로 보도됐다. HMG글로벌은 현대차와 기아, 현대모비스가 참여한 투자법인이다. HMG글로벌 지분은 현대차 49.5%, 기아 30.5%, 현대모비스 20%로 구성됐다. 이를 적용하면 당시 현대차의 HMG글로벌 경유 보스턴다이내믹스 간접 지분은 약 27.9%다. HMG글로벌이 보유한 지분 56.4%에 현대차의 출자 비율 49.5%를 곱한 수치다. 소프트뱅크 잔여 지분을 기존 보유 비율에 따라 배분하면 HMG글로벌 62.5%, 정 회장 25%, 현대글로비스 12.5%로 조정되는 구조다. 이 경우 현대차의 HMG글로벌 경유 간접 지분은 약 30.9%로 높아진다.  그룹이 보스턴다이내믹스 지분을 모두 확보하더라도 로봇 사업의 성과를 현대차가 독차지하는 것은 아니다. 정 회장과 기아·현대모비스·현대글로비스도 투자한 만큼 성과는 여러 주주에게 나뉜다. 현대차 주주에게 중요한 것은 '그룹의 로봇 기업'이라는 간판보다 현대차가 투입한 돈에 비해 얼마의 수익을 거둘 수 있느냐다. ◆ 로봇 팔아 버는 돈과 공장에서 아끼는 돈 현대차가 로봇 사업에서 기대하는 효과는 크게 두 가지다. 보스턴다이내믹스가 외부 판매를 늘려 투자 가치를 높이는 것과 자동차 공장에 로봇을 투입해 생산비를 낮추는 것이다. 현대차와 기아·현대모비스 등 계열사에는 로봇의 기술력을 실제 생산 현장의 수익성 개선으로 연결하는 일이 핵심 과제다. 주주 입장에서도 로봇의 성능 못지않게 투자비를 얼마나 빨리 회수하고 생산비를 얼마나 줄일 수 있는지가 중요하다.  첫 번째는 로봇 기업의 성장이다. 외부 고객에게 로봇을 판매하고 유지보수·서비스 사업을 확대해 수익성을 높이면 투자 지분의 가치도 커질 수 있다. 그러나 기업가치 상승이 현대차의 현금 유입이나 배당 재원 증가를 뜻하지는 않는다. 실제 이익 귀속과 현금 회수는 지분 구조와 배당, 지분 매각 여부 등에 따라 달라진다. 현재는 성장 기대와 실적 사이의 간극도 크다. 로이터는 지난 9월 현대글로비스 공시를 인용해 보스턴다이내믹스가 지난해 5284억원의 손실을 냈으며, 2021~2025년 누적 손실은 약 1조7000억원에 달한다고 보도했다. 로봇 사업의 성장 기대와 별개로 대규모 손실이 이어지는 상황이다. 보스턴다이내믹스는 최근 아마존의 AI 사업을 이끌었던 로히트 프라사드를 최고경영자(CEO)로 영입했다. 기술 개발을 넘어 로봇 상용화와 수익 모델 구축으로 이어질지가 관심사다. 두 번째는 자동차 생산의 효율 개선이다. 이를 위해 보스턴다이내믹스는 지난달 21일(현지시간) 미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에 '로보틱스 메타플랜트 응용 센터(RMAC)'를 열고 본격 운영에 들어갔다. 현대차그룹은 2028년 HMGMA에 아틀라스를 투입해 부품을 생산 순서에 맞춰 분류·배치하는 서열작업부터 맡길 계획이다. 2030년에는 부품 조립 등으로 적용 범위를 넓힌다. 이때 현대차가 얻는 효과는 로봇 판매 이익이 아니라 자동차를 만드는 과정에서 발생한다. 반복 작업을 안정적으로 수행하고 무거운 부품을 옮기는 부담을 줄이면 생산성과 작업 안전성을 높일 수 있다. 다만, 로봇 투입 자체를 비용 절감으로 단정하기는 어렵다. 도입 가격과 유지보수비, 생산라인 변경 비용을 고려한 뒤에도 작업시간 단축과 품질 개선 효과가 이를 웃돌아야 한다. 현대차 주주 관점에서는 로봇을 몇 대 배치했는지보다 차량 한 대당 생산비와 공정 가동률이 얼마나 개선되는지가 중요하다. 지난해 3월 정의선 현대차그룹 회장이 미국 조지아주 소재의 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 준공식에서 언론과 인터뷰하고 있는 모습. [사진=현대차그룹] ◆ 3만대 생산능력보다 중요한 '투자 회수' 현대차그룹은 2028년까지 연간 3만대 규모의 로봇 생산능력을 확보할 계획이다. 생산능력은 실제 생산량이나 판매량과 다르다. 규모의 경제를 통해 원가 경쟁력을 확보하려면 그룹 내부 수요뿐 아니라 외부 고객의 구매도 뒷받침돼야 한다. 정 회장의 로봇 전략은 자동차 제조 역량을 새로운 사업으로 확장한다는 점에서 의미가 있다. 현대차그룹은 생산시설과 제조 데이터, 현대모비스의 부품 기술, 현대글로비스의 물류 역량을 결합해 로봇 사업을 키우고 있다. 자동차 공장은 로봇의 실제 작업 능력을 검증하는 현장이자, 초기 수요처가 될 수 있다. 다만, 그룹 차원의 사업 확장과 현대차의 주주가치는 별도로 평가해야 한다. 정 회장의 개인 투자 성과, 다른 계열사의 부품·물류 사업 기회, 현대차의 생산성 개선을 한데 묶으면 현대차 주주에게 돌아갈 몫이 불분명해질 가능성을 배제할 수 없기 때문이다. 취임 6년을 맞은 정 회장의 승부수는 로봇 기업 인수와 기술 시연을 넘어, 생산 현장의 검증과 양산을 준비하는 단계로 접어들었다. 앞으로는 로봇의 성능뿐 아니라 추가 투자 규모와 차량 한 대당 생산비 절감액, 투자금 회수 기간이 로봇 전략의 주주가치를 가늠할 지표가 될 전망이다.  peoplekim@newspim.com 2026-10-12 13:42

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종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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