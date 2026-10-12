키움증권, 연금저축 ETF 이벤트…7개 운용사 거래 시 최대 21만원

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휴면 고객엔 커피쿠폰 최대 7잔 추가 지급

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 키움증권이 연금저축계좌에서 상장지수펀드(ETF)를 거래하는 고객을 대상으로 최대 21만원 상당의 상품권을 제공하는 이벤트를 진행한다.

키움증권은 오는 12월 30일까지 '연금저축 ETF 자산운용 이벤트'를 실시한다고 12일 밝혔다.

이벤트는 연금저축계좌에서 참여 운용사가 지정한 ETF를 거래한 고객을 대상으로 진행된다. 순매수 금액에 따라 운용사별 상품권을 지급하며, 7개 운용사의 조건을 모두 충족하면 최대 21만원 상당의 상품권을 받을 수 있다. 상품권은 순매수 금액에 따라 추첨으로 지급된다.

키움증권이 오는 12월 30일까지 '연금저축 ETF 자산운용 이벤트'를 실시한다. [이미지=키움증권]

참여 운용사는 ▲삼성자산운용(KODEX) ▲삼성액티브자산운용(KoAct) ▲미래에셋자산운용(TIGER) ▲한국투자신탁운용(ACE) ▲KB자산운용(RISE) ▲키움투자자산운용(KIWOOM) ▲신한자산운용(SOL) 등 7곳이다.

최근 연금저축계좌를 활용한 ETF 투자 수요가 늘면서 자산운용사와 증권사들은 절세 혜택과 장기 투자 수요를 겨냥한 이벤트를 확대하고 있다. 연금저축계좌는 세액공제 혜택과 과세이연 효과를 누릴 수 있어 장기 자산관리 수단으로 활용도가 높다.

키움증권은 최근 6개월 동안 연금저축계좌에서 ETF를 거래하지 않은 고객을 위한 추가 혜택도 마련했다. 이벤트 대상 ETF를 운용사별로 1만원 이상 순매수하면 커피 쿠폰을 선착순으로 최대 7잔까지 받을 수 있다.

키움증권 관계자는 "이번 이벤트가 고객들이 연금저축계좌를 통해 ETF 투자에 관심을 갖고 다양한 상품을 살펴보는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 고객의 연금자산 관리에 도움이 되는 서비스와 혜택을 꾸준히 확대해 나가겠다"고 말했다.

이벤트 혜택을 받으려면 사전에 이벤트를 신청해야 하며, 자세한 내용은 키움증권 홈페이지와 모바일 앱 '영웅문S#'에서 확인할 수 있다.

plum@newspim.com