키움증권, 중개형 ISA ETF 투자 이벤트…9개 운용사 참여·최대 27만원 혜택

AI 핵심 요약beta
- 키움증권이 1일 중개형 ISA ETF 이벤트를 시작했다
- 12월 30일까지 9개 운용사 ETF 순매수 시 상품권을 준다
- 조건 충족 고객은 최대 27만원 혜택을 받는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
신규 고객은 커피 쿠폰까지 추가 제공
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 연말 절세 시즌을 앞두고 키움증권이 9개 자산운용사와 함께 ETF 투자 이벤트를 열고 최대 27만원 상당의 모바일 상품권을 제공한다.
키움증권은 중개형 ISA 계좌로 ETF를 거래하는 고객을 대상으로 모바일 상품권을 지급하는 이벤트를 오는 12월 30일까지 진행한다고 1일 밝혔다.
중개형 ISA 계좌에서 참여 운용사의 이벤트 대상 ETF를 순매수한 고객은 순매수 금액에 따라 모바일 상품권을 받을 수 있다. 상품권은 운용사별 선착순으로 지급되며, 9개 운용사의 조건을 모두 충족하면 최대 27만원의 혜택을 받을 수 있다.
이번 이벤트에는 미래에셋자산운용(TIGER), 삼성자산운용(KODEX), 삼성액티브자산운용(KoAct), 신한자산운용(SOL), 키움투자자산운용(KIWOOM), 타임폴리오자산운용(TIMEFOLIO), 트러스톤자산운용(TRUSTON), 한국투자신탁운용(ACE), KB자산운용(RISE) 등 9개 운용사가 참여한다.
지난 행사보다 참여 운용사가 늘어나 투자 가능한 ETF 선택폭과 혜택 규모가 확대됐다.
키움증권에서 중개형 ISA 계좌를 처음 개설한 고객에게는 추가 혜택도 제공한다. 이벤트 대상 ETF를 30만원 이상 순매수한 신규 고객은 운용사별 선착순으로 커피 기프티콘을 최대 9잔까지 받을 수 있다.
중개형 ISA는 국내 상장주식과 ETF, 펀드 등 다양한 금융상품에 직접 투자할 수 있는 절세 계좌다.
계좌 내 손익을 통산한 순이익 기준으로 일반형은 최대 200만원, 서민형은 최대 400만원까지 비과세 혜택이 적용되고, 초과분은 9.9% 분리과세된다. 다만 세제 혜택을 받으려면 의무가입기간인 3년을 유지해야 한다.
최근 ISA 가입자가 1000만명을 돌파하면서 중개형 ISA를 활용한 ETF 투자도 빠르게 늘고 있다. 특히 국내 상장 ETF는 매매가 간편하고 다양한 자산에 분산투자가 가능해 절세와 장기 자산관리를 동시에 고려하는 투자자들의 활용도가 높아지는 추세다.
키움증권 관계자는 "지난 중개형 ISA 이벤트에 보내주신 성원에 보답하고 더 많은 투자자분께 실질적인 혜택을 드리고자 참여 운용사를 늘렸다"며 "절세 혜택이 큰 중개형 ISA로 현명한 자산관리와 풍성한 경품을 함께 챙기시길 바란다"고 말했다.
이벤트 혜택을 받으려면 반드시 사전에 이벤트를 신청해야 하며, 자세한 내용은 키움증권 홈페이지에서 확인할 수 있다.
plum@newspim.com