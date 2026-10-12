한화투자증권, 일본 증권사 인수…아시아 금융망 넓힌다

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일본 GI캐피털매니지먼트 증권부문 계약

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한화투자증권이 일본 종합금융투자회사 GI캐피털매니지먼트의 증권 부문 주식을 취득하며 일본 자본시장에 진출한다.

베트남과 싱가포르, 인도네시아에 이어 일본까지 현지 거점을 확보하며 아시아 금융 네트워크 확대에 속도를 낸다.

한화투자증권은 일본 종합금융투자회사 GI캐피털매니지먼트 증권 부문 주식을 취득하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 12일 밝혔다.

한화투자증권은 지난달 이사회에서 GI캐피털매니지먼트 증권 부문 인수를 의결한 데 이어 최근 일본 도쿄에서 계약식을 열고 주식매매계약을 체결했다.

한화투자증권 장병호 대표이사(왼쪽)와 GI캐피털매니지먼트 Chang-Ho James Lee CEO(오른쪽)가 계약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=한화투자증권]

이번 계약으로 한화투자증권은 일본 자본시장에 현지 거점을 확보하게 됐다. 최근 일본은 주식시장 활성화와 기업가치 제고(밸류업) 정책 등을 바탕으로 글로벌 투자자들의 관심이 커지고 있는 시장이다.

한화투자증권은 앞서 베트남 파인트리증권, 싱가포르 파인트리증권, 인도네시아 칩타다나증권과 칩타다나자산운용 등을 통해 동남아시아 네트워크를 구축해왔다.

일본 진출을 계기로 아시아 주요 시장을 연결하는 금융 네트워크를 한층 강화한다는 전략이다.

아울러 GI캐피털매니지먼트와 협업해 현지 기관투자자 네트워크를 활용한 전통 금융 사업을 강화하고, 글로벌 사업 시너지를 확대하는 한편 신규 사업 기회도 모색한다.

장병호 한화투자증권 대표는 "GI캐피털매니지먼트가 보유한 전문 인력과 현지 기관투자자 네트워크를 기반으로 전통 금융 사업의 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라며 "나아가 디지털 신사업 확장 기회를 모색해 한화투자증권의 글로벌 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

plum@newspim.com