한화투자증권, 원금지급형 'PLUS DLB 2호' 출시…CD금리 연동 연 7.5% 수익

AI 핵심 요약beta
- 한화투자증권이 1일 원금지급형 DLB를 출시했다
- CD 91일물 금리 연동해 연 7.5% 수익을 준다
- 만기 5년 상품으로 10월 7일 오후 3시30분까지 청약한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
5년 만기·연 1회 이자 지급…300억원 한도 모집
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 금리 변동성이 이어지는 가운데 한화투자증권이 원금 안정성을 유지하면서 예금보다 높은 수익을 추구할 수 있는 원금지급형 파생결합사채(DLB)를 선보였다.
한화투자증권은 1일 양도성예금증서(CD) 91일물 금리에 연동되는 원금지급형 파생결합사채 'PLUS DLB 제2호'를 출시했다고 밝혔다.
이번 상품은 총 300억원 한도로 모집하는 원금지급형 DLB다. CD 91일물 금리가 4.4% 이하인 일수에 대해 연 7.5%(세전)의 수익을 누적 지급하며, 금리 변동과 관계없이 만기 또는 조기상환 시 원금 100%를 지급하는 것이 특징이다.
만기는 5년이며 이자는 매년 1회 분할 지급한다. 만기 일시지급 방식과 비교해 금융소득종합과세 관리와 연간 현금흐름 계획을 세우는 데 유리하도록 설계했다. 다만 발행사는 매년 9월 임의로 조기상환할 수 있다.
최근 기준금리 인하 기대와 시장금리 변동성이 확대되면서 원금 손실 위험을 낮추면서도 예금 이상의 수익을 기대할 수 있는 DLB 등 원금지급형 상품에 대한 관심이 커지고 있다.
다만 DLB는 원금 지급이 약정된 상품이지만 발행사의 신용위험에 따라 상환 여부가 영향을 받을 수 있어 투자 전 상품 구조와 위험 요인을 함께 확인할 필요가 있다.
이번 상품은 오는 10월 7일 오후 3시 30분까지 한화투자증권 MTS와 HTS, 전국 영업점, PLUS자산전략팀을 통해 최소 100만원부터 청약할 수 있으며 모집 한도 소진 시 조기 마감된다.
박승영 한화투자증권 PLUS자산전략팀장은 "증시 변동성이 확대되는 시기에 원금 안정성을 확보하면서도 예금 대비 경쟁력 있는 금리를 추구할 수 있는 경쟁력 있는 상품"이라며 "안정적인 수익 흐름을 선호하는 투자자들에게 유용한 투자 대안이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
plum@newspim.com