한화투자증권, 시니어 대상 디지털 교육 진행

AI 핵심 요약beta
- 한화투자증권이 11일 성민복지관서 시니어 40명에 교육했다
- 임직원 디지털 리더 11명이 스마트폰·AI 활용법을 안내했다
- 건강길잡이 앱과 배식 봉사로 디지털 나눔을 실천했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
자체 개발 '건강길잡이' 앱 활용해 건강정보 기록·관리 지원
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한화투자증권은 지난 11일 서울 관악구 성민종합사회복지관에서 임직원 '디지털 리더(Digital Leader)' 11명이 지역 시니어 40명을 대상으로 '디지털 나눔 사회공헌' 활동을 진행했다고 16일 밝혔다.
이번 활동에서는 'AI(인공지능)와 함께하는 스마트 라이프'를 주제로 시니어들의 디지털 활용 수준에 맞춘 교육을 진행했다.
봉사자들은 스마트폰과 태블릿 사용법을 일대일로 안내하고 ▲인공지능(AI)을 활용한 여행지 추천 ▲카메라를 이용한 식물 이름 찾기 등 일상생활에서 활용할 수 있는 기능을 소개했다.
한화투자증권 디지털L&D센터가 자체 개발한 '건강길잡이' 앱도 교육에 활용했다. 건강길잡이는 이용자가 건강 상태와 증상을 음성으로 기록하고 관리할 수 있는 앱이다. 증상을 입력하면 질병관리청 등 공공기관의 건강정보를 확인할 수 있고 기록 내용은 날짜와 증상별로 누적 관리할 수 있다.
'디지털 리더'는 한화투자증권이 ▲디지털 활용 확산 ▲업무 혁신 과제 추진 ▲디지털 프로젝트 주도 여부 등을 심사해 선정하는 사내 인증 제도다. 회사는 선정된 임직원의 관련 역량 개발을 지원하고 있다.
임직원들은 이날 복지관 중식 배식 봉사에도 참여하고 시니어들과 함께 식사하는 시간을 가졌다.
김도형 한화투자증권 혁신지원실장은 "회사가 보유한 디지털 전문 역량을 활용해 시니어들의 일상에 도움을 드리고자 마련했다"며 "앞으로도 임직원의 전문성과 역량을 지역사회와 나누며 세대 간 디지털 격차를 줄일 수 있는 활동을 이어가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com