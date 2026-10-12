베이비몬스터 '춤(CHOOM)' 뮤비, 2억뷰 돌파…팀 통산 10번째

AI 핵심 요약beta
- 베이비몬스터가 12일 ‘춤’ MV 2억뷰를 돌파했다.
- 공개 약 5개월 만에 유튜브 2억뷰를 넘겼다.
- 오는 23일 신곡 발표와 17일 월드투어를 연다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 와이지엔터테인먼트 그룹 베이비몬스터가 '춤(CHOOM)' 뮤직비디오로 유튜브에서 2억 뷰를 돌파했다.
12일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 베이비몬스터의 미니 3집 타이틀곡 '춤 (CHOOM)' 뮤직비디오는 이날 오전 9시 30분께 유튜브 조회수 2억 회를 넘어섰다. 지난 5월 4일 공개된 지 약 5개월 만이다.
해당 곡의 뮤직비디오는 역동적인 안무와 대규모 군무 씬 등 곡명에 걸맞은 과감한 퍼포먼스를 완성도 높은 영상미로 담아내 호평을 받은 바 있다.
실제 이 영상은 공개 직후 유튜브 월드와이드 트렌딩 1위로 직행, '24시간 내 가장 많이 본 동영상'과 글로벌 유튜브 일간 인기 뮤직비디오 차트 1위에 올랐다.
멤버들의 댄스 실력이 돋보이는 '춤 (CHOOM)' 퍼포먼스 비디오 역시 9700만 뷰를 넘어서며 1억 뷰 돌파를 눈앞에 두고 있다.
이로써 베이비몬스터는 2억 뷰 이상 영상을 총 10편 보유하게 됐다. 구독자는 K팝 걸그룹 최단 기간(1년 5개월, 데뷔일 기준) 1000만 명을 기록한 데 이어 미니 3집 '춤 (CHOOM)' 발매 이후에도 꾸준히 증가해 현재 1340만 명에 달한다.
누적 조회수 또한 K팝 걸그룹 단일 채널 기준 최단 기간 100억 회를 달성하며 차세대 '유튜브 퀸'의 입지를 공고히 하고 있다.
베이비몬스터는 오는 23일 오후 1시 신곡을 공개한다. 또한 두 번째 월드투어로 오는 17일 자카르타로 향하며, 아시아·오세아니아·남미·북미·유럽 등 5개 대륙 18개 도시에서 총 31회차 공연을 진행한다.
alice09@newspim.com