서경덕 "중국, 아리랑·판소리 등 문화유산 지정…정부 대응 필요"

AI 핵심 요약beta
- 서경덕 교수가 12일 중국의 문화유산 지정 현황을 지적했다.
- 국가유산청 보고서엔 조선족 전통문화 24건이 포함됐다.
- 서 교수는 아리랑 안내판 등 문화공정 대응을 촉구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
아리랑·김치·씨름 등 포함…"문화공정 경계해야"
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 최근 SNS에서 중국이 아리랑과 판소리 등 한국 전통문화를 자국 문화유산으로 지정했다는 내용이 확산하는 가운데, 서경덕 성신여대 교수가 관련 국가유산청 연구보고서를 근거로 중국의 문화유산 지정 현황을 지적했다고 12일 밝혔다.
서 교수에 따르면 해당 내용은 국가유산청이 진행한 '한국 전통에 대한 중국의 문화공정 대응 종합 연구' 결과보고서에 담겼다.
보고서에서는 중국 동북3성인 지린성·랴오닝성·헤이룽장성에서 조선족 관련 전통문화를 국가급 비물질문화유산으로 지정한 사례가 총 24건인 것으로 조사됐다.
지정 사례에는 아리랑과 판소리, 추석, 김치 제작 기술, 씨름, 장고춤, 학춤, 농악무, 가야금, 전통복식, 회갑례 등이 포함됐다.
서 교수는 특히 헤이룽장성 무단장시 중흥촌에 설치된 '아리랑 안내판'의 내용을 문제 삼았다.
해당 안내판에는 중국 한나라 무제가 한사군을 설치한 이후 대륙에서 한반도로 이주한 사람들이 고향을 그리워하며 부른 노래가 아리랑의 원형이 됐다는 취지의 설명이 담긴 것으로 전해졌다.
서 교수는 이에 대해 "중국에서 건너온 이주민들의 노래에서 유래했다는 점을 설명하며 본래 중국 문화였다는 점을 강조한 것"이라고 주장했다.
이어 "중국의 문화공정 실상이 드러난 것"이라며 정부 차원의 대응 필요성을 강조했다. 중국이 자국 문화유산으로 지정한 뒤 향후 유네스코 등재를 추진할 가능성도 경계해야 한다고 덧붙였다.
서 교수는 그동안 아리랑과 판소리, 농악, 김치 등을 소개하는 다국어 영상 콘텐츠를 제작해왔다며 향후에도 한국 전통문화를 해외에 알리는 콘텐츠를 이어가겠다고 밝혔다.
taeyi427@newspim.com