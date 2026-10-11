안성시, '2026 박두진 청록제-시작詩作하다' 개최

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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 오는 23일부터 24일까지 박두진문학관과 안성맞춤랜드 일원에서 '2026년 박두진 청록제-시작詩作하다'를 개최한다.

박두진 청록제는 한국 문학을 대표하는 시인 박두진과 청록파 시인들의 문학정신을 계승·발전시키고 안성을 청록문학의 중심지로 육성하기 위해 마련된 문학축제다.

'2026 박두진 청록제-시작詩作하다' 행사 안내 홍보물[사진=안성시]

11일 시에 따르면 이번 축제는 '시작詩作하다'를 주제로 열리며 '시를 짓다'와 '새롭게 시작하다'라는 의미를 함께 담아 시민들이 단순히 문학을 감상하는 데 그치지 않고 직접 시를 창작하고 문학의 주체로 참여할 수 있도록 운영될 예정이다.

특히 시는 인공지능(AI)이 손쉽게 글을 만들어내는 시대를 배경으로 "우리는 왜 시를 짓는가"라는 질문을 통해 청록파의 자연 친화적 정신과 개인의 고유한 언어 감각을 자신만의 문학 세계로 이끌 수 있도록 지원한다.

축제는 첫날인 23일 오후 2시부터 5시까지 청록문학 학술대회가 열리며 '청록파와 현대시 문학의 의미', '박두진 문학과 안성의 장소성', '청록파와 지역문학 브랜드' 등의 주제로 문학 전문가들의 발표와 토론이 진행된다.

24일에는 개막 퍼포먼스를 시작으로 생애 주기별 시 창작 프로그램, AI 활용 백일장 및 시상식, 수상작 낭독, 초청 문학인 토크콘서트 등 다양한 프로그램으로 시민들을 찾는다.

시 관계자는 "이번 박두진 청록제는 문학을 어렵게 느끼는 시민들도 직접 시를 짓고 자신만의 언어를 발견할 수 있도록 기획했다"며 "청록파 시인의 문학정신을 바탕으로 시민과 문인이 함께 만들고 즐기는 안성의 대표 문학축제로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

lsg0025@newspim.com